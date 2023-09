iPhone 12 vor Rückruf: Frankreich zwingt Apple zum Handeln

[…] Daher muss Apple unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass das iPhone 12 in der Lieferkette auf den Markt kommt. Was die Telefone betrifft, die bereits in Gebrauch sind, muss Apple alle notwendigen Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Telefone so schnell wie möglich konform zu machen, andernfalls muss Apple die Geräte zurückrufen. Sollte sich Apple dazu entschließen, seine Telefone zu aktualisieren, muss dies vom ANFR überprüft werden.

Entsprechend muss Apple nicht nur den Verkauf des iPhone 12 unterbinden, sondern wurde von der Behörde auch dazu aufgefordert, die bereits im Umlauf befindlichen iPhone 12-Modelle so nachzurüsten, dass diese mit den Anforderungen an die SAR-Grenzwerte harmonieren. Sollte Apple den Forderungen der Behörde nicht nachkommen, hat diese bereits mit einem großflächigen Rückruf der aktiv genutzten iPhone-12-Modelle gedroht.

Nach Angaben der Behörde habe man beim iPhone 12 Abweichungen des maximal zulässigen SAR-Wertes festgestellt. In unmittelbarer Körpernähe gehalten (also mit direktem Hautkontakt) dürfen aktuelle Mobiltelefone nicht mehr als 4 Watt/kg abgeben – das iPhone 12 kommt hier jedoch auf 5,74 Watts/kg.

Der SAR-Wert beschreibt die spezifische Absorptionsrate von Mobiltelefonen, diese gibt an wie intensiv benachbartes Gewebe durch die Strahlung der Mobilgeräte erwärmt wird, also mit welche unmittelbaren Auswirkungen auf die Körper der Smartphone-nutzenden Personen gerechnet werden muss.

