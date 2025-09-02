iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 941 Artikel

Mit SwitchBot-Hub wird auch Matter unterstützt

Günstige SwitchBot-Thermometer mit Display und App-Anbindung
Mit dem SwitchBot Meter und dem SwitchBot Meter Plus bekommt man gerade zwei kompakte Kombinationen aus Thermometer und Hygrometer mit Display erfreulich günstig. Das Basismodell „Meter“ wird für 9,99 Euro angeboten. Für das „Meter Plus“ bezahlt man zwei Euro mehr und bekommt dafür einen zusätzlichen Komfortindikator – wobei man dies auch einfach den angezeigten Werten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit entnehmen kann.

Besonders interessant ist dagegen die Tatsache, dass beide Thermometer nicht nur per Bluetooth mit der App des Herstellers kommunizieren, sondern dem Hersteller zufolge zudem über Matter in andere Smarthome-Systeme eingebunden werden können. Allerdings wird hierfür entweder der Hub 2 oder der Hub Mini von SwitchBot als Brücke benötigt.

Die Anbindung an einen Hub von SwitchBot sorgt zudem dafür, dass sich die von den Geräten erfassten Werte ortsunabhängig über das Internet abfragen lassen.

Eine immer mal wieder aktualisierte Liste zur Matter-Kompatibilität der von SwitchBot angebotenen Geräte lässt sich übrigens hier abrufen.

Die Ausstattung mit einem Display zusätzlich zur App-Anbindung ist bei solchen Geräten längst nicht alltäglich, bietet aus unserer Sicht aber einen deutlichen Mehrwert. Wer will zuhause schon das Smartphone aus der Tasche holen, um zu erfahren, was der Sensor vor ihm gerade misst.

Die App- und Smarthome-Anbindung wird vor allem dann interessant, wenn man die Werte aus der Ferne abrufen, die Geräte in Automationen einbinden oder sich Warnmeldungen schicken lassen will, wenn selbst definierte Höchst- oder Tiefstwerte überschritten werden.

Beide Geräte nahezu identisch

Beide Thermo- und Hygrometer von SwitchBot zeigen die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Ergänzend dazu kann man über die App noch den Taupunkt sowie das Dampfdruckdefizit (VPD) abrufen.

Das größere der beiden Geräte zeigt zusätzlich noch einen Komfortwert an, wobei hier im Wesentlichen die aktuelle Luftfeuchtigkeit widergespiegelt und zwischen den Stufen „trocken“, „komfortabel“ und „nass“ unterschieden wird.

Die Rückseite der Geräte ist magnetisch, sodass man sie nicht nur aufstellen, sondern beispielsweise auch einfach am Kühlschrank oder sonstigen Metallflächen befestigen kann.

02. Sep. 2025 um 14:18 Uhr von chris Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Doppelpack vom Plus kostet sogar nur 17 Euro, weil es einen Coupon gibt (29,95-13=16,95).

  • Wenn die Geräte eine Bridge brauchen, dann können sie kein Thread und sind für mich raus.

  • Wenn man Home Assistant laufen hat, braucht man keine Bridge.

    Ich hab nen Haufen von den Teilen über die BT Gateways meiner Shellys angebunden.

