Geo Gods: Aus dem Kartenspiel-Portfolio von Arnold Rauers

Wir können nahezu alle Kartenspiele und iPhone-Applikationen des iOS-Entwicklers Arnold Rauers uneingeschränkt empfehlen. Zuletzt haben wir einen Blick auf das rundenbasierte Duellspiel Guncho geworfen. Doch auch Klassiker wie Card Thief und Card Crawl sind nach wie vor sehenswert. Ein Singleplayer-Kartenspiel, das wir bislang noch nicht auf dem Radar hatten, nennt sich Geo Gods.

Spielprinzip und Gestaltung

Geo Gods ist ein Einzelspieler-Titel, der Kartenziehen mit einem einfachen Legesystem verbindet. Ziel des Spiels ist es, mit Hilfe verschiedener Gottheiten einen Garten zu erschaffen. Jede Gottheit bringt dabei ihr eigenes Kartenset mit. Diese Karten lassen sich gezielt einsetzen, um die Punktezahl der einzelnen Gottheiten zu steigern. Zusätzlich können sechs sogenannte Machtkristalle aktiviert werden, die weitere Punkte freischalten und so den Aufbau des Gartens vorantreiben.

Die Spielmechanik setzt auf eine Mischung aus Strategie und Zufall. Während das Ziehen von Karten stets neue Situationen eröffnet, entscheidet die Platzierung der Karten im Spielfeld über den langfristigen Erfolg. So entsteht ein Balanceakt zwischen taktischem Vorgehen und Reaktion auf das, was das Spiel gerade zulässt.

Wettbewerbs- und Highscore-Modus

Neben dem klassischen Einzelspielermodus bietet Geo Gods regelmäßige Turniere. Hier treten Spieler indirekt gegeneinander an, indem sie ihre Ergebnisse mit globalen Bestenlisten vergleichen können. Wer weniger Wert auf Wettbewerb legt, kann sich an persönlichen Aufgaben versuchen und den eigenen Highscore kontinuierlich verbessern.

Für die Umsetzung zeichnen erneut Arnold Rauers und sein Studio Tinytouchtales verantwortlich, das seit Jahren für eigenständige Kartenspiele auf iOS bekannt ist. Grafik und Gestaltung stammen von AlbaBG, die musikalische Untermalung von Marie Havemann. Damit reiht sich Geo Gods in eine Serie von Titeln ein, die konsequent auf das Genre fokussiert sind und eine klare Linie verfolgen. Die Vollversion der App kostet 5 Euro und dürfte sowohl Gelegenheitsspieler als auch Fans seiner bisherigen Titel ansprechen.