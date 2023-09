Franzosen prüfen iOS-Update: Apple reagiert überraschend schnell

Konkret hatte die ANFR bemängelt, dass der Maximalwert von 4 Watt/kg Strahlung in benachbartes Gewebe vom iPhone 12 überschritten wurde. Dieses soll in unmittelbarer Körpernähe auf über 5,7 Watt gekommen sein.

Dies wäre nicht nur ein kostspieliges Unterfangen für Apple Frankreich geworden, sondern hätte sich in weiteren europäischen Ländern wiederholen können. Auch deutsche Marktwächter beobachten den Fall in Frankreich gerade mit Argusaugen.

Die ANFR, die für die Verwaltung des französischen Frequenzspektrums zuständig ist und die Zulassung von drahtlosen Kommunikationsgeräten überwacht, hatte beim 2020 vorgestellten iPhone 12 zu hohe Strahlungswerte festgestellt und war daraufhin auf Apple zugegangen . Würde der iPhone-Konzern, so die Ansage der Marktwächter, nicht alle „verfügbaren Mittel einsetzen“, um die so genannten SAR Warte des iPhone 12 unterhalb der maximal zulässigen Höchstwerte zu bekommen, würde man einen Rückruf aller bereits verkauften iPhone 12 durchsetzen.

