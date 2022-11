Hass melden: BanHate-App geht gegen Hasskommentare vor

Das Ziel dieser App besteht darin, das Melden hasserfüllter Postings, welche auf Social Media-Plattformen (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube und Google+) sowie auf anderen Online Medien wie Foren, Websites oder E-Paper kursieren, zu vereinfachen und, je nach Schweregrad des Inhalts, auch strafrechtlich zu verfolgen. Dazu wird zunächst definiert, wo sich das Hassposting befindet und welcher Diskriminierungsform dieses zuzuordnen ist. Zur Auswahl stehen die Kategorien „Alter“, „physische oder psychische Behinderung“, „ethnische Herkunft“, „Geschlecht“, „politische Anschauung“, „Religion“, „Sexuelle Ausrichtung“, „Soziale Herkunft“ und „Sonstiges“. Im nächsten Schritt können Screenshots als Nachweis hochgeladen werden. Zuguterletzt besteht die Option, Links zu dem Posting bzw. Profil zu hinterlegen und Anmerkungen hinzuzufügen. Die gemeldeten Postings werden von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark gesammelt und hinsichtlich ihres Tatbestands geprüft. Je nach Zuständigkeit werden eingehende Meldungen an Partner_innen-Organisationen in Deutschland und der Schweiz weitergeleitet, dort geprüft und – im Falle einer strafrechtlichen Relevanz – weiterverfolgt.

Bis dieser seine Tore öffnet können Anwender zur BanHate-Applikation der Antidiskriminierungsstelle Steiermark greifen. Die App ist auch in Deutschland verfügbar und gestattet nach kurzer Registrierung das anonyme Melden von Hasspostings. Diese werden anschließend, je nach Schweregrad, entweder durch gezielte Kontaktaufnahme mit dem Plattformbetreiber entfernt oder direkt an die Behörden zur strafrechtlichen Verfolgung weitergegeben.

In Berlin bietet sich etwa die offizielle App des Ordnungsamtes an Bürger können Müllablagerungen hier in wenigen Sekunden melden und sich bei der nächsten Spazierrunde darüber freuen, dass die Müllabfuhr diesen bereits ordentlich entsorgt hat.

