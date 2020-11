Berliner, holt euch diese App!

Im Februar 2018 haben wir der Berliner Verwaltung für ihre verkorkste Ordnungsamt-App so auf den Deckel gegeben, dass wir uns geradezu verpflichtet fühlen die Verbesserungen der jetzt ausgegebenen Aktualisierung in höchsten Tönen zu loben.

Für sich betrachtet ist „Ordnungsamt-Online“ auch in Version 2.1.2 noch kein großer Wurf, verglichen mit dem Vorgänger (dieser Trug noch die Versionsnummer 0.1.93) ist das runderneuerte Angebot diesem jedoch um Lichtjahre voraus.

Nach der Installation fällt als erstes auf: Ordnungsamt-Online zieht nicht mehr nur einen Rahmen um die offiziellen Mobil-Webseite der größten Stadt der Bundesrepublik, die neue Ordnungsamt-App ist eine native Applikation, angepasst an die großen Displays aktueller iPhone-Modelle.

Zudem hat die App den Workflow, mit dem sich Schrottfahrräder, Sperrmüllhaufen, defekte Laternen, wilder Müll und kaputte Spielplatz-Geräte melden lassen, massiv verbessert. Die Applikation bittet nun nicht mehr bei jedem Aufruf um den Zugriff auf den aktuellen Standort und braucht auch keinen 15 Sekunden mehr um zu starten.



Nicht frusten lassen, besser machen!

Das erste Update seit satten zwei Jahre bietet drei Knöpfe zum Schnelleinstieg an „Meldung mit neuem Foto“, „Meldung mit Archiv-Foto“ und „Meldung ohne Foto“, lokalisiert den Nutzer automatisch, bittet um Kurzbeschreibung und Kategorie-Auswahl und legt die so eingegebene Meldung dann den freundlichen Mitarbeitern vom Amt auf den Tisch, die sich an die Weiterleitung in Richtung Müllabfuhr, Straßen- und Grünflächenamt und Co. kümmern.

Die Ordnungsamt-App bietet Berlinern und Berlin-Besuchern die Möglichkeit sich von Alltags-Ärgernissen wie wildem Müll und defekten Schaukeln nicht nur frusten zu lassen, sondern aktiv an deren Beseitigung mitzuwirken – mit minimalem Aufwand.

Belohnt werden Anwender, die sich nicht hinter der Unverbindlichkeit der Großstadt verstecken mit schnellen Reaktionszeiten, einem sauberen Kiez und einer Übersicht auf die eigenen Meldungen, die nach Erledigung nun direkt in der App grün gekennzeichnet werden.

Wer nicht in Berlin wohnt und vor Ort keine vergleichbare Alternativ hat, wirft einen Blick auf die MüllWeg!-App.