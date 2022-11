iPhone-App Roommate Albert trackt Energiekosten

Aktuell lassen sich in Roommate Albert die Verbrauchsarten Strom, Gas, Wasser und Warmwasser konfigurieren. Die App kann die eigegebenen Daten über iCloud auf mehreren Geräten synchron halten und bietet die Möglichkeit, eine Datensicherung im CSV-Format beispielsweise für die Verwendung in Excel zu erstellen.

Mit Roommate Albert hat der uns bereits durch seinen PDF Archiver bekannte Entwickler Julian Kahnert eine App angekündigt, mit deren Hilfe man auf einfache Weise die laufenden Kosten für Strom, Gas und Wasser im Auge behalten kann. Die Anwendung soll in Kürze zum Preis von 2,49 Euro erhältlich sein, interessierte Nutzer können vorab aber auch schon an dem über Apples TestFlight-App laufenden Beta-Test für Roommate Albert teilnehmen und sich so nicht nur einen kostenlosen Eindruck der Anwendung verschaffen, sondern auch Einfluss auf deren Weiterentwicklung nehmen.

