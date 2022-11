Schuhe virtuell anprobieren: Amazon mit neuer VR-Funktion

Bereits im September hatte Amazon damit begonnen Sonnenbrillen für die virtuelle Anprobe anzubieten und startete die App-Erweiterung mit 1500 Sonnenbrillen-Modellen. Anwender, die der Amazon-App den Zugriff auf die Kamera ihrer Geräte gewähren, haben seitdem die Möglichkeit ein vielleicht passendes Modell auch auf dem eigene Gesicht platziert in Augenschein zu nehmen und die Kaufentscheidung so (hoffentlich) etwas qualifizierter zu treffen.

Insert

You are going to send email to