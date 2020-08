Google Maps ist jetzt ins CarPlay Dashboard integriert

Mit der neu veröffentlichten App-Version 5.50 unterstützt Google Maps jetzt auch die Anzeige im CarPlay-Dashboard. Die Funktion wurde bereits am Montag angekündigt, Google hatte die Pressemitteilung dann im Nachhinein noch um den Hinweis ergänzt, dass man auf das nächste Update der App zu warten habe.

Apple hat das CarPlay-Dashboard bereits mit iOS 13 im vergangenen Herbst eingeführt, zunächst allerdings nur eigenen Apps die Möglichkeit gegeben, von der kombinierten App-Darstellung im Fahrzeug-Display Gebrauch zu machen. Erst mit iOS 13.4 kam im März dann die Öffnung für Anwendungen von Drittanbietern.

Dank der Integration ins CarPlay-Dashboard können Nutzer von Google Maps die App jetzt komfortabler und flexibler im Auto verwenden. Die Navigation setzt keine Vollbildansicht mehr voraus, sondern kann Kartenausschnitte und Routenführung jetzt auch auf den dafür bestimmten Karten in der Dashboard-Ansicht anzeigen.

Als nächstes auf unserer Warteliste für diese Funktion steht TomTom Go. Die Integration ins CarPlay Dashboard wird hier bereits fleißig getestet und sollte in nicht allzu langer Zeit auch offiziell in die App integriert werden.