Waze warnt jetzt auch vor Bahnübergängen

Die Navigations-App Waze kann jetzt auch vor Bahnübergängen warnen. Die Meldungen werden ähnlich wie Radar- oder sonstige Warnungen während Benutzung der App prominent eingeblendet.

Die Entwickler weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass sich diese Hinweise ebenso wie alle anderen Waze-Meldungen vom Nutzer konfigurieren lassen. Das ist dann auch gleich ein ganz guter grundsätzlicher Tipp für Waze. Tippt dafür mal auf die Lupe unten, dann oben links auf die Einstellungen -> Kartenanzeige -> Meldungen.

An dieser Stelle könnt ihr nun für sämtliche Warnkategorien einzeln einstellen, ob ihr diesbezüglich Warnungen während der Fahrt erhalten oder diese überhaupt auf der Karte angezeigt werden sollen.

Die Entwickler von Waze darf man an dieser Stelle einmal mehr dafür loben, Anwendern derart umfangreiche Konfigurationsoptionen zur Verfügung zu stellen. Bereits im vergangenen Jahr konnte Waze mit einer bei Navi-Apps sonst leider vernachlässigten Funktion bei uns punkten: Der Möglichkeit, Umweltplaketten zu hinterlegen um darauf basierend eine optimale Routenführung zu bieten.

Now on Waze you can get alerts for where the railroad crossing is … before you're crossing the railroad ⚠️ pic.twitter.com/xzDheXVtZf

— waze (@waze) August 12, 2020