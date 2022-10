Fehler bei CarPlay, Messenger-Apps und Siri – iOS wartet auf ein Update

Aktuell ist das am 22. September von Apple veröffentlichte iOS 16.0.2 die aktuelle Version von Apples iPhone-Betriebssystem. Es wird erwartet , dass in Kürze iOS 16.0.3 mit Fehlerbehebungen folgt.

Insbesondere im Zusammenhang mit CarPlay und der iPhone-Nutzung im Auto gehen hier zahlreiche Fehlerberichte ein. Abgesehen von den im Anschluss an große iOS-Updates leider üblichen Verbindungsproblemen über Bluetooth kommt es bei der Nutzung von CarPlay – egal ob drahtlos oder am Kabel – zu Fehlern im Zusammenspiel mit externen Messenger-Apps. Wir können das aus eigener Erfahrung für WhatsApp bestätigen, Leserberichten zufolge kommt es zudem auch in Verbindung mit Telegram dazu, dass gelesene Nachrichten erneut angesagt und angezeigt werden.

Insert

You are going to send email to