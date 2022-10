iPhone 14 Unfallerkennung integriert Mikrofone und Barometer

Für die Unfallerkennung arbeiten somit verschiedene Sensoren in Kombination. Grundsätzlich steigere sich die Wahrscheinlichkeit eines Alarms, wenn das Auto bereits eine gewisse Strecke zurückgelegt hat und die GPS-Daten darauf hinweisen, dass sich das Fahrzeug auch tatsächlich auf einer Straße befindet. Auch die Verbindung zu CarPlay wird als Indiz dafür genommen, dass sich das iPhone in einem Auto befindet. Damit verbunden kommen die Bewegungsmelder der Geräte ins Spiel, zudem lauschen die Mikrofone auf entsprechende Geräusche und das integrierte Barometer kann beispielsweise die durch Airbags erzeugten Druckunterschiede erfassen.

Auf die nicht erfolgten Notrufe angesprochen, hat die Reporterin eine erklärende Stellungnahme von Apple erhalten. Bereits Google ließ auf Anfrage des Wall Street Journal verlauten, dass das Smartphone beispielsweise registrieren muss, dass es sich in einem fahrenden Auto befindet, um die entsprechende Mechanismen in Gang zu setzen. Apple lässt durchblicken, dass beim iPhone und der Apple Watch damit verbunden eine ganze Reihe weiterer Faktoren eine Rolle spielen.

Grundsätzlich schreibt Apple in der Funktionsbeschreibung der Unfallerkennung ja, dass das iPhone oder die Apple Watch in der Lage sind, schwere Autounfälle wie etwa einen Frontal-, Seiten- und Heckaufprall oder auch Überschläge verschiedener Personenkraftwagen, darunter Limousinen, Minivans oder SUVs zu erkennen. In den Tests des Wall Street Journal blieb der erwartete Notruf allerdings oft aus.

Warum auch ein Google-Telefon? Apple hat die Unfallerkennung keineswegs erfunden, Google bietet etwas Vergleichbares schon seit geraumer Zeit in seinen Pixel-Telefonen an. Ob Apple hier besser oder schlechter abschneidet, lässt sich pauschal nicht beantworten. Jedenfalls förderte die Versuchsreihe zutage, dass die Funktion deutlich komplexer ist, als man vielleicht meinen möchte.

