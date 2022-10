O2 my Prepaid für begrenzte Zeit mit doppeltem Datenvolumen

Mit vorübergehend doppeltem Datenvolumen will O2 aktuell neue Prepaid-Kunden locken. Im Rahmen der Aktion Double Data gibt es in den Verträgen O2 my Prepaid S, M und L jeweils zwölf Wochen lang zusätzliches Datenvolumen.

Die Sonderaktion läuft noch bis zum 27. Dezember und zielt allerdings ausschließlich auf Neukunden. Insgesamt kann man in diesem Zeitraum bis zu dreimal von dem Doppel-Bonus Gebrauch machen.

O2 hat stellt der Kategorie „my Prepaid“ sechs verschiedene Prepaid-Stufen zur Wahl. Die Tarife „Prepaid 9 Ct“, „Prepaid Basic“ und „Prepaid Max“ sind hierbei allerdings außen vor. Konkret gibt es von heute an die folgenden drei Aktionstarife:

O2 my Prepaid L Double Data

25 GB (statt 12,5 GB) für 19,99 Euro/4 Wochen

25 GB (statt 12,5 GB) für 19,99 Euro/4 Wochen

13 GB (statt 6,5 GB) für 14,99 Euro/4 Wochen

13 GB (statt 6,5 GB) für 14,99 Euro/4 Wochen

7 GB (statt 3,5 GB) für 9,99 Euro/4 Wochen.

Die drei Aktionstarife beinhalten jeweils eine Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz sowie EU-Roaming und lassen sich wahlweise online Buchen – die Karte wird dann per Post zugeschickt – oder in einer O2-Verkaufsstelle abschließen.