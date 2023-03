Erste Code-Fundstücke: Siri mit neuen KI-Funktionen

Wie nützlich die ChatBots auf iPhone und Apple Watch ausfallen können, hat die Apple Watch-Applikation watchGPT, die inzwischen in Petey umgenannt wurde , erst in der vergangenen Woche anschaulich demonstriert.

Doch Apple scheint gegenzusteuern. Wie der Blogger Chance Miller berichtet soll Cupertino in der jüngsten Beta von tvOS 16.4 erstmals mit eigenen KI-Sprachmodellen experimentieren. Hinweise im Code des Betriebssystems deuten darauf hin, dass Apple hier nun dazu übergegangen sei, bislang noch nicht eingesetzte Frameworks für eine so genannte „Siri Natural Language Generation“ zu aktivieren.

Manchmal geht es dann doch recht plötzlich: Auf den Spuren des am Mittwoch in der New York Times veröffentlichten und seitdem viel diskutierten Artikels „Wie Siri, Alexa und Google Assistant das KI-Rennen verloren haben“, sind nun die ersten Code-Fundstücke aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Apple mit Hochdruck am Ausbau der Sprachassistenz Siri arbeitet.

