EverFrost: Akku-Kühlbox mit App ab 23. März auf Kickstarter

EverFrost, die neue, portable Akku-Kühlbox des Zubehöranbieters Anker, wird am kommenden Donnerstag über das Crowd-Funding-Portal Kickstarter in den Markt starten und soll zur Markteinführung um bis zu 45 Prozent günstiger angeboten werden – zumindest im Vergleich zum vorgesehenen Listenpreis.

Modularer 299Wh-Akku

Die App-gesteuerte Kühlbox wird in drei Varianten mit Fassungsvermögen von 33, 43 und 53 Litern verfügbar sein und in der größten Ausführung sogar zwei unterschiedliche Kühlzonen anbieten, die mit getrennt konfigurierbaren Zieltemperaturen sowohl zum Kühlen als auch zum Gefrieren genutzt werden können.

Die EverFrost-Kühlboxen verfügen über einen 299Wh starken Akku, der in der Lage sein soll die mitgeführten Lebensmittel bis zu 42 Stunden auf Temperatur zu halten. Der Akku ist modular und lässt sich auch aus der Kühlbox entfernen, um etwa als Powerbank eingesetzt, oder am Solarpanel neu aufgeladen zu werden.

Anker gibt an, das Kühlsystem so effizient gestaltet zu haben, dass die EverFrost-Kühlboxen Lebensmittel und Getränke mit Temperaturen von 25° Celsius in einer halben Stunde auf 0° herunterkühlen können.

Produktvorschau jetzt live

Die Boxen verfügen über mehrere USB-Anschlüsse im Akku, einen ausziehbaren Tisch und eine App-Anbindung, mit der sich die Zieltemperatur setzen und die Energiereserven im Blick behalten lassen.

Auf der jetzt geschalteten Produkt-Vorschauseite zeigt Anker erste Bilder der EverFrost und bietet potenziell interessierten Käufern eine Mailing-Liste an, die über das Kickstarter-Debüt informieren wird.

Zuletzt hatte Anker auch die 3D-Drucker der neuen AnkerMake-Marke auf Kickstarter in den Markt eingeführt und so bereits im Vorfeld des Bestellstarts die Nachfrage am Markt abgeklopft.

Preisobergrenze von 1600 Euro?

Noch werden die Preise der verschiedenen EverFrost-Modelle nicht kommuniziert. Anker spricht jedoch von Einsparungen bis zu 734 Euro. Sollte dies dem 45%-Rabatt des teuersten Modells entsprechen, dann wäre davon auszugehen, dass die EverFrost-Ausführung mit 53 Litern einen Listenpreis von etwa 1600 Euro haben müsste – aber vielleicht liegen wir hier auch völlig daneben.