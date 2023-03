watchGPT für Apple Watch: ChatGPT am Handgelenk

So ist die neue Anwendung aktuell nur englisch, französisch, niederländisch und spanisch lokalisiert und gestattet noch nicht den Einsatz eigener API-Schlüssel, was den Download unabhängig von den Servern seiner Entwickler machen würde.

Jüngster Kandidat, die Apple-Watch-Applikation watchGPT. Diese befindet sich aktuell in einem Stadium, in dem sich deutsche Nutzer den 4,99 Euro teuren Download schon mal auf den Radar legen können, mit den Zugriff aber vielleicht noch bis zum nächsten Update warten.

Insert

You are going to send email to