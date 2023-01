Epic-Chef kündigt Rückkehr von Fortnite auf iOS an

Man kann davon ausgehen, dass Sweeney hier nicht eine mit den bereits über die Cloud-Dienste Xbox Cloud Gaming oder GeForce Now vergleichbare Browser-Variante, sondern tatsächlich die eigentliche Fortnite-App auf das iPhone meint. Auf welchem Weg diese auf die Mobilgeräte von Apple zurückkehren soll, lässt der Epic-Chef allerdings offen. Apple hat recht deutlich gemacht, dass es keinen Wert auf eine entsprechende Einigung mit Epic legt und der Zugang über den offiziellen App Store somit eher vermauert bleibt. Stattdessen könnten sich in Kürze allerdings neue Alternativen diesbezüglich auftun.

Next year on iOS!

Der mit Apple im Clinch liegende Chef des Entwicklungsstudios Epic Games, Tim Sweeney, lässt keinen Zweifel daran, dass das Erfolgsspiel Fortnite in diesem Jahr wieder auf iOS zurückkehrt. Wie das genau aussehen soll, lässt Sweeney zwar offen, doch in seinem Silvester-Tweet setzt er hinter die Aussage „Next year on iOS“ ein Ausrufezeichen statt eines Fragezeichens.

