Januar-Herausforderung und Werbekampagne für Fitness+ gestartet

Während Apple in Deutschland noch Weihnachtsgeschenke verkaufen will und auf der Startseite von Apple.de weiterhin populär für seine Geschenktipps „Schenk dir selbst ein Wow“ wirbt, ist die Konzernmutter in den USA bereits im neuen Jahr angekommen und hat die Startseite von Apple.com mit einer massiven Werbekampagne für Apple Fitness+ zugekleistert.

Apples Fitness-Abo lässt sich seit vergangenem Jahr ja auch hierzulande ohne die Apple Watch nutzen, stattdessen genügen jetzt ein iPhone und monatlich 9,99 Euro, um auf die von Apple angebotenen Video- und Audio-Workouts zuzugreifen.

Angesichts der Tatsache, dass Apples-Fitnesskurse weiterhin nicht deutsch lokalisiert vorliegen, tut ihr natürlich gut daran, den Dienst vorab ohne Bezahlung auszuprobieren. Regulär haben neue Nutzer die Möglichkeit, Apple Fitness+ einen Monat lang kostenlos zu testen, wer kürzlich erst ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder eine Apple Watch gekauft hat, ist womöglich für eine drei Monate lange kostenlose Probephase qualifiziert. Die Details zu dieser seit Oktober laufenden Werbeaktion könnt ihr in diesem PDF nachlesen.

Fitness-Herausforderung für Januar gestartet

Auch ganz ohne Abo könnt ihr in der Fitness-App auf dem iPhone Apples virtuelle Medaillen sammeln. Brandneu ist hier jetzt die Neujahrs-Herausforderung aktiv, die ihr erhalten könnt, wenn ihr das damit verbunden vorgegebene Monatsziel erreicht. Die Schwierigkeit und Anforderungen basieren dabei auf euren bisherigen Durchschnittswerten, beispielsweise müsst ihr dafür an sieben Tagen in Folge alle drei Fitnessringe schließen oder das Stehziel im laufe des aktuellen Monats 15 Mal erreichen.

Die jeweils aktuellen Herausforderungen und auch eure persönliche Medaillensammlung findet ihr, wenn ihr in der Fitness-App auf dem iPhone auf der Übersichtsseite ganz nach unten scrollt.