Microsoft bringt Fortnite zurück aufs iPhone

Während GeForce Now den Zugriff auf Titel wie Fortnite noch auf ein geschlossenes Beta-Programm beschränkt, nimmt Microsoft den aus dem App Store verbannten Titel als Aushängeschild für sein Spielestreaming-Angebot Xbox Cloud Gaming. Fortnite lässt sich über Microsofts Cloud-Gaming-Dienst auch ohne Xbox kostenlos spielen, ganz egal, ob man von einem iPhone, iPad, Android-Gerät oder einem Windows-PC darauf zugreift.

Wer das Ganze ausprobieren will, muss lediglich über ein Benutzerkonto bei Microsoft verfügen. Über die Seite Xbox.com/play könnt ihr Xbox Cloud Gaming dann zunächst als Web-Anwendung zum Home-Bildschirm hinzufügen und anschließend auf das Angebot zugreifen. Momentan stehen die Microsoft-Server allerdings heftig unter Last, was mit dem Andrang im Anschluss an die aktuelle Ankündigung zu tun haben dürfte. Wir gehen davon aus, dass sich die Situation zeitnah entspannt und ein störungsfreier Zugriff möglich ist.

Fortnite wird als erster Free-to-Play-Titel über Xbox Cloud Gaming angeboten. Das Angebot befindet sich offiziell immer noch im Beta-Stadium. Das Spiel ist sowohl mittels Bedienelementen auf dem Touchscreen als auch mit externen Controllern möglich.

Microsoft hat Xbox Cloud Gaming vor zwei Jahren an den Start gebracht. Seither haben mehr als 10 Millionen Menschen aus 26 Ländern das Angebot genutzt. Insgesamt wurde Microsoft zufolge dabei mehr als 6.000 verschiedene Gerätetypen verwendet, darunter auch iPhones der verschiedensten Generationen.

Die Fortnite-App ist seit gut anderthalb Jahren nicht mehr im App Store verfügbar. Auslöser war der Streit zwischen Apple und dem Entwicklerstudio Epic Games um die von Apple bei In-App-Käufen einbehaltenden Provisionen sowie das Verbot für Entwickler, alternative Bezahlmöglichkeiten anzubieten.

Monumental news everyone! Fortnite is now available to play FOR FREE streaming to web browsers on iPhone, iPad, and Android via Xbox Cloud. No subscription required, no 30% Apple tax.https://t.co/eHs1Xvh6D2

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 5, 2022