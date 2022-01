GeForce Now bringt Fortnite aufs iPhone zurück

Für die Teilnahme an GeForce Now bietet NVIDIA nach Registrierung drei verschiedene Optionen . Ein mit zahlreichen Einschränkungen versehenes Basiskonto ist kostenlos, alternativ gibt es Abos zu Halbjahrespreisen von 49,99 Euro oder 99,99 Euro, die mit unterschiedlichen Leistungsdaten verbunden sind.

Das Cloud-Gaming-Angebot GeForce Now will Fortnite zurück auf iOS-Geräte bringen. Interessierte Nutzer können sich ab sofort für die Teilnahme an einem Beta-Test bewerben .

Insert

You are going to send email to