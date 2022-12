App-Store-Alternativen: Apple wird den Schalter gut verstecken

Der Bericht über Apples Pläne, künftig das sogenannte Sideloading zu erlauben, um den voraussichtlich in rund einem Jahr in Kraft tretenden neuen europäischen Richtlinien für Teilnehmer an digitalen Märkten gerecht zu werden, sorgt für allerlei Diskussion und Spekulation. In einem Punkt können wir uns allerdings jetzt schon sicher sein. Wenn sich Apple der Vorgabe beugen muss, auf seinen Mobilgeräten auch App-Installationen aus anderen Quellen als dem offiziellen App Store zuzulassen, wird dies kaum mit der Einfachheit und dem Komfort bei Verwendung von Apples App Store konkurrieren können.

Android und Mac App Store als Vorlage

Apple wird mit Blick auf die Umsetzung eines solchen Vorhabens zunächst einmal einen Blick auf die Android-Konkurrenz werfen. Hier ist dergleichen nämlich längs möglich, findet Umfragen zufolge allerdings nur verhalten Zuspruch. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Google die entsprechende Option in den Sicherheitseinstellungen der Geräte vergraben hat und der Benutzer dort aktiv zustimmen muss, wenn er Anwendungen installieren will, die nicht aus den standardmäßig verfügbaren Quellen Google Play Store und Samsung Galaxy Store stammen.

In ähnlicher Weise kennen wir sowas ja vom Mac. Hier regelt Apples sogenannter Gatekeeper, aus welchen Quellen Anwendungen installiert werden dürfen. Standardmäßig haben Nutzer dabei nur die Wahl zwischen der Vorgabe, dass Apps ausschließlich aus dem Mac App Store stammen und der Option, zusätzlich auch Anwendungen von zertifizierten Entwicklern zu verwenden. Wer Apps aus sonstigen Quellen verwenden will, muss die erweiterte Freigabe per Terminal-Befehl aktivieren oder diese im Anschluss an zusätzliche Sicherheitshinweise umständlich per Rechtsklick öffnen.

Unterm Strich ist davon auszugehen, dass die Möglichkeit, auch Apps aus alternativen Quellen auf seinem iPhone zu installieren, den größten Teil der iPhone-Besitzer schlicht nicht tangiert. Weniger versicherte Nutzer dürften weiterhin mit Apples Standardvorgaben gut und sicher fahren. Wer dagegen mehr Freiheiten will, wird den benötigten Schalter in den iPhone-Einstellungen finden, muss sich dann aber auch der damit verbundenen Risiken bewusst sein.

Ob es darüber hinaus zu Szenarien kommt, wie sie mit Riley Testut der Entwickler der für gewisse Zeit für das iPhone verfügbaren alternativen App-Quelle AltStore aufzeichnet, ist fraglich. Testut befürchtet, dass Konzerne wie Meta auf dieser Basis ihre eigenen App Stores für iOS aufziehen und die Nutzer so mehr oder weniger dazu zwingen könnten, sich für die Nutzung auch von Apps aus anderen Quellen zu entscheiden.