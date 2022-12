Endspurt: iOS 16.2 Beta 4 geht an die Entwickler

iOS 16.2 steht ja noch für diesen Monat auf dem Plan. Dementsprechend muss sich Apple sputen und hat jetzt auch die vierte Vorabversion von iOS 16.2 für Entwickler freigegeben. Der neue Download wurde bereits sehnlichst erwartet, legt man den zuletzt von Apple vorgegebenen Zwei-Wochen-Rhythmus zugrunde, wäre das Update genau genommen schon am Dienstag fällig gewesen.

Aktuell steht die neue Testversion nur für bei Apple eingetragene Entwickler zur Verfügung, Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm des Herstellers müssen sich noch ein wenig gedulden. Allerdings werden in diesem Zusammenhang auch keine großartigen Funktionserweiterungen, sondern in erster Linie Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen erwartet.

Zu denn nennenswerten Neuerungen in Verbindung mit iOS 16.2 gehören sicherlich die neue Freeform-App von Apple, neue Schlaf- und Medikamenten-Widgets, die Möglichkeit, Hintergrundbild und Mitteilungen bei „Always on“ auszublenden und vielleicht ja auch die Freischaltung der Satelliten-Notruf-Funktion in Deutschland.

Was macht eigentlich „Apple Music Klassik“?

Fragt sich nur, wo das eigentlich auch für dieses Jahr angekündigte „Apple Music Klassik“ bleibt. Apple hat ja bereits im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Aufkauf und der Einstellung des Musikdienstes für klassische Musik Primephonic versprochen, in diesem Jahr eine eigene App für klassische Musik anzubieten. Diesbezüglich haben wir nun aber schon längere Zeit nichts mehr vernommen und auch die in früheren Beta-Versionen von iOS zeitweise vorhandenen Hinweise auf ein entsprechendes Angebot sind zwischenzeitlich wieder verschwunden. Es wäre zumindest vorstellbar, dass Apple die Freigabe von iOS 16.2 dazu verwendet, den selbst gesteckten Zeitrahmen diesbezüglich doch noch zu erfüllen und seine Klassik-Fans nicht im Regen stehen zu lassen. In welcher Form das neue Angebot dann läuft, ob als Bestandteil von Apple Music oder als separates Abo, ist aber ohnehin noch völlig offen.