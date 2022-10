Mit iOS 16.2: Das ist Freeform, Apples neue Kreativ-App

Nach dem Start bietet Freeform einen Leinwand und eine Werkzeugleiste an, die den schnellen Zugriff auf Formen, virtuelle Post-It-Zettel, Zeichen-Werkzeuge, Textbereiche und Fotos gestattet. Diese lassen sich anschließend frei auf der Leinwand platzieren (und skalieren). So entsteht ein gemeinsam genutzter Bereich für Brainstorming-Sitzungen, die sich anschließend auch im PDF-Format exportieren lassen.

