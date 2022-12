MagSafe: UAG-Akku mit Kickstand und neue OtterBox-Ladestationen

Urban Armor Gear hat mit dem Lucent Powerstand einen mit MagSafe kompatiblen Zusatzakku im Programm, der sich auch als Ständer für das iPhone verwenden lässt und zudem noch ganz gut aussieht. Für die Ständerfunktion findet sich auf der Oberseite der Powerbank ein ausklappbarer Stützfuß aus Aluminium integriert.

Der Zusatzakku selbst verfügt über eine Kapazität von 4.000 mAh und unterstützt das drahtlose Laden von Apples mit MagSafe-Unterstützung ausgestatteten iPhone-Modellen. Der integrierte Standfuß ist so konzipiert, dass das iPhone damit sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgestellt werden kann.

Über seine US-Webseite bietet der Hersteller den neuen Akku in vier verschiedenen Farben zum Preis von 59,95 Dollar an. In Deutschland dürfte die Verfügbarkeit aller Varianten noch etwas auf sich warten lassen, lediglich Handyhuellen.de bietet den Lucent Powerstand derzeit hierzulande an, dies allerdings nur in der Farbe Marshmallow. Der Preis liegt hier bei 54,99 Euro.

MagSafe-Akkus von OtterBox

OtterBox ist derweil mit neuen mit MagSafe kompatiblen Akkus am Start, die sich auch aufstellen lassen. Zwei verschiedene Produkte aus dieser Kategorie bietet der Zubehörhersteller in Deutschland jetzt über Apple an.

Die OtterBox 2-in-1 Power Bank mit MagSafe bietet zum Preis von 159,95 Euro die Möglichkeit, die Apple Watch und ein iPhone unterwegs gleichzeitig mit Strom zu versorgen und will die Akku-Laufzeit eines iPhone um bis zu 31 Stunden verlängern.

Bei der OtterBox Multi-Mount Power Bank mit MagSafe handelt es sich um die ungewöhnliche Kombi aus einem Zusatzakku mit Standfuß, der mit einer beiliegenden Lüftungshalterung optional auch zur KFZ-Halterung umfunktioniert werden kann. Der Verkaufspreis liegt hier bei 159,95 Euro.

Zudem bietet OtterBox auch seine 2-in-1 Power Bank für die Apple Watch in Deutschland an. Hauptfunktion des 49,95 Euro teuren Zubehörs ist das Aufladen der Apple-Uhr über den integrierten Ladepuck, zudem kann man aber auch per Kabel verbundene Sonstige Geräte mit Strom versorgen.