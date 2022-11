iOS 16.2 mit Medikamente-Widget: Das sind die neuen Funktionen

Das neu verfügbare Medikamente-Widget richtet sich an Anwender die die mit iOS 16 neu gestartete Medikamente-Verwaltung in Apples Health-Applikation nutzen. Wie berichtet ist es nun möglich die auf jedem iPhone vorinstallierte Gesundheits-Anwendung zur Verwaltung es persönlichen Medikations-Plans einzusetzen und sich vom iPhone an bevorstehenden Tabletten-Einnahmen erinnern zu lassen.

Apple hat am Dienstagabend die zweite Vorabversion der iOS-Aktualisierung auf iOS 16.2 zum Download für alle registrierten Entwickler bereitgestellt. Die Aktualisierung, deren Ausgabe noch im laufenden Jahr erwartet wird, kümmert sich an mehreren Stellen des Systems um kleine Detailverbesserungen, bringt darüber hinaus aber auch gänzlich neue Funktionen wie etwa ein Medikamente-Widget mit.

