Mit iOS 16.2 lassen sich Hintergrundbild und Mitteilungen bei „Always on“ ausblenden

Apple hat den „Always on“-Modus im September mit iOS 16 eingeführt. Die neue Darstellungsoption steht bislang allerdings nur auf den teuersten iPhone-Modellen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zur Verfügung. Hier wird der Bildschirm im Standby-Modus nicht komplett deaktiviert, sondern zeigt in abgedunkelter Form das aktuelle Datum und die Uhrzeit sowie die optional konfigurierbaren Sperrbildschirm-Widgets und Nachrichten aus der Mitteilungszentrale an.

Wir haben ja bereits im September erwähnt , dass insbesondere die Anzeige des – wenngleich abgedunkelten – Hintergrundbilds im „Always on“-Modus von vielen Nutzern nicht erwünscht ist. Einerseits dürfte man ganz ohne Hintergrundbild noch ein paar zusätzliche Minuten an Akku-Leistung herausholen, in erster Linie gestaltet sich die komplett schwarze Darstellung mit Ausnahme der Uhrzeit und eventuell konfigurierter Widgets aber auch als ablenkungsfreier und dezenter.

Wir haben ja bereits kurz darüber berichtet, dass Apple am gestrigen Abend die mittlerweile dritte Vorabversion von iOS 16.2 zunächst für Entwickler freigegeben hat. Mit dem Update Verbunden kommt über die in dieser Phase vorrangig enthaltenen Fehlerbehebungen und Verbesserungen hinaus auch eine nennenswerte Erweiterung im Zusammenhang mit dem „Always on“-Modus: iPhone-Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob im Standby-Modus des Geräts auch das Hintergrundbild und Benachrichtigungen angezeigt werden.

