Apples Notruf über Satellit ab Dezember auch in Deutschland

Wir haben vergangene Woche bereits darüber berichtet , dass sich Apple mit einer Investition von rund 450 Millionen Dollar beim Satelliten-Dienstleister Globalstar eingebracht hat, um die neue iPhone-Funktion anbieten zu können. Apple hat im Rahmen der Ankündigung der neuen iPhone-Modelle im September angekündigt, dass die Notruf-Funktion für Besitzer der neuen Geräte zunächst für zwei Jahre kostenlos ist. Was danach passiert, bleibt abzuwarten. Einerseits weist eine solche Nachricht ja deutlich auf ein potenzielles Abo-Modell hin, andererseits ist es jedoch schwer vorstellbar, dass Apple sich nachsagen lassen will, dass ein Verunglückter die Notruf-Funktion nicht nutzen konnte, weil er den hierfür fälligen Obolus nicht beglichen hat.

Apples Satelliten-Notruf wird noch in diesem Jahr auch in Deutschland verfügbar sein. Dies teilt der iPhone-Hersteller anlässlich der heute erfolgten Freischaltung der Notruffunktion in den USA mit. Bei Apples „Notruf SOS“ handelt es sich um eine exklusive Funktion der neuen iPhone-14-Modelle, mit deren Hilfe Nutzer der Geräte einen Notruf absetzen können, wenn weder eine Mobilfunkverbindung noch WLAN-Empfang verfügbar sind.

Insert

You are going to send email to