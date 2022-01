Die anderen Messeneuheiten: Twinkly Dots, Card Spot, HomeKey-Schloss

Der auf die Gebäudesicherung spezialisierte Anbieter Schlage hat mit dem Encode Plus ein erstes Türschloss vorgestellt, dass Apples sogenannten HomeKey-Standard integriert und so keine Drittanbieter-Applikation mehr benötigt, um die mit dem „Encode Plus“-Türschloss gesicherten Türen zu öffnen. Zur Steuerung des WLAN-Türschlosses reicht Apples Betriebssystem, das Wallet und die Home-App aus.

Die kreisrunden Lichter strahlen dabei zu allen Seiten ab, könne per WLAN oder Bluetooth verbunden werden und lassen sich per USB mit Strom versorgen. Verfügbar sollen die neuen Twinkly Dots noch im ersten Quartal 2022 sein, Preise stehen allerdings noch nicht fest.

Kurz vor den Festtagen Ende des vergangenen Jahres haben wir die HomeKit-Lichterkette des Anbieters Twinkly gelobt und dieser den Titel der besten Weihnachtsbeleuchtungen überhaupt zugesprochen. Die Gründe dafür haben wir in diesem Artikel zu Papier gebracht . Jetzt hat der Anbieter die baldige Markteinführung der „Twinkly Dots“-Lichterkette angekündigt, die in zwei Versionen mit 200 und 400 RGB-LEDs erhältlich sein wird.

