Apple Hardware: Neue Design-Vorlagen zum Download verfügbar

Wie Ende September berichtet , hat Apple mit dem jüngsten Update seiner iWork-Applikationen die Möglichkeit geschaffen, Live-Videos der FaceTime-Kamera in laufende Präsentationen zu integrieren. Die jetzt von Apple bereitgestellte Vorlage bettet die Videos ebenfalls in die Rahmen der aktuellen Mobilgeräte ein.

Ebenfalls neu zum Download angeboten wird eine Vorlage für die Präsentations-Software Keynote, die seit kurzem in der Lage ist Live-Videos in ihre Folienpräsentationen zu integrieren.

Insert

You are going to send email to