Twinkly: Die besten Lichterketten mit App-Anbindung

Twinkly kombiniert nun aber die Möglichkeit, jede LED einzeln anzusteuern mit einer Kartierung eurer Installation. Ihr befestigt die Lichterkette am gewünschten Ort und fotografiert sie dann im Mapping-Modus der App von mehreren Seiten. Durch eine spezielle Lichterfolge erkennt die Anwendung zuverlässig, welche LED sich wo befindet und erstellt ein Abbild der „Live-Montage“ in der Twinkly-App. Anschließend lassen sich darauf dann die verschiedenen Themen anwenden und selbst lineare Verläufe werden astrein dargestellt.

Die Lichterketten von Twinkly hatten wir kürzlich erst zum Thema, Anlass war die neu verfügbare HomeKit-Integration. Die Anbindung an das Apple-Smarthome lässt sich in der App des Anbieters jeweils über die Einstellungen zu den einzelnen Twinkly-Produkten erstellen.

Insert

You are going to send email to