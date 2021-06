AirTags-Alternative Chipolo One Spot wird ausgeliefert

Wichtiger Hinweis: Verwechselt nicht die unterschiedlichen Versionen des Chipolo. Es gibt neben dem mit Apples „Wo ist?“ kompatiblen Chipolo One Spot auch die günstigere Standardausführung Chipolo One, die allerdings nur mit der Chipolo-App benutzt werden kann.

Auch eignet sich der Chipolo für die Verwendung am Schlüsselbund deutlich besser, als dies bei den AirTags der Fall ist. Ein Loch erlaubt es, den Anhänger direkt an einem Schlüsselring zu befestigen, sodass man hier nicht noch separates Zubehör erwerben muss.

Der mit Apples Lokalisierungssystem „Wo ist?“ kompatible Schlüsselanhänger Chipolo One Spot lässt sich seit vergangenem Monat bestellen. Der Hersteller hatte zum Verkaufsstart versprochen, seine Plastikchips von Juni an auszuliefern und hält Wort: Die Vorbestellungen werden jetzt verschickt.

