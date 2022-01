Deezer: Hörbuch-App synchronisiert Fortschritt

Hier sind Nutzer weiterhin auf den CD-Kauf bzw. auf Anbieter wie Audible angewiesen. Wie berichtet verschenkt Audible nur noch heute drei Hörbücher an Neukunden und ehemalige Hörer, die in den vergangenen sechs Monaten kein aktives Audible-Abo hatten

Abgesehen von Apple Music, wo der Bestand verfügbarer Hörbücher aktiv reduziert wird, bieten fast alle Musik-Streaming-Dienste nur jene Hörbücher an, die sich ohnehin im Repertoire der kooperierenden Musik-Labels befinden. Die Inhalte spezialisierter Hörbuch-Verlage tauchen bei Spotify, Deezer, Tidal und Co. allerdings nicht auf.

Seit September 2020 bietet der Musik-Streaming-Dienst Deezer eine separate App für Hörbücher an. Die Anwendung Audiobooks by Deezer ist dem Anbieter zufolge speziell für das Streamen von Hörbüchern und Hörspielen optimiert. Version 2.2 hat heute die Synchronisation des Hörfortschritts über den gesamten Geräte-Park hinweg nachgerüstet.

