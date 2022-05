DE-Alert: Zu wenig Handys kompatibel, Warntag wird wohl verschoben

Im Nachgang der Flutkatastrophe stand dann die unzuverlässige Warninfrastruktur in Deutschland in der Kritik. Zum einen versagten moderne Warn-Applikationen wie NINA und KATWARN und spielten Meldungen nicht nur zu spät aus, sondern erreichten ihre Nutzer in vielen der betroffenen Gebiete erst gar nicht, da vielerorts auch die Internet-Anbindung weggebrochen war. Zum anderen machten auch die klassischen Hilfsmittel um die Bevölkerung im Katastrophenfall zu warnen keine gute Figur. Sirenen waren häufig schlicht nicht vorhanden, oder so marode, dass diese im Ernstfall nicht mehr angesprochen werden konnten.

Insert

You are going to send email to