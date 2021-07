Nach Debakel 2020: Bundesweiter Warntag fällt dieses Jahr aus

Wie das Bundesinnenministerium, in dessen Zuständigkeitsbereich auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) fällt, per Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird der nächste bundesweite Warntag erst im September 2022 stattfinden. Nach dem desaströsen Auftritt 2020 wird die Aktion in diesem Jahr komplett übersprungen.

Die zusätzliche Zeit soll das BBK nun dafür nutzen, eine „umfassende Testlandschaft aufzubauen“ die sicherstellen soll, dass die unterschiedlichen Warnsysteme beim nächsten Test dann wirklich alle zusammenarbeiten und miteinander verknüpft sind. Zudem sollen zusätzliche Warnkanäle erschlossen und die vorhandene Infrastruktur an Sirenen aufgewertet werden. Der Bund will dafür in den kommenden zwei Jahren knapp 90 Millionen Euro investieren.

Warntag sollte jährlich stattfinden

Im vergangenen Jahr fand der bundesweite Warntag nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz erstmals statt. Im Vorfeld des 10. Septembers 2020 wurde damals bereits angekündigt, dass der Tag zum Erproben sämtlicher in Deutschland gängiger Warnmittel fortan jährlich abgehalten werden soll.

Eine Planung die nun erst mal über den Haufen geworfen wurde. Ausschlaggebend dafür dürfte das schlechte Abschneiden vieler Systeme im vergangenen Jahr gewesen sein. Damals war das modulare Warnsystem MoWaS so überlastet, dass viele Sirenen komplett stumm blieben.

NINA und KATWARN enttäuschten

iPhone-Anwender die über mehrere Apps wie etwa NINA und KATWARN hätten gewarnt werden sollen, erhielten teils keine Meldungen, teils mehrfache Push-Benachrichtigungen in kurzer Abfolge.

Damals wurde für das Durcheinander vor allem Kommunikationsproblem angeführt. So habe es zwischen den verantwortlichen Stellen Unstimmigkeiten über Zuständigkeiten gegeben, die ein mehrfaches Auslösen von Warnmeldungen bzw. das Ausbleiben von Warnungen zur Folge gehabt hätten.

Der nächste bundesweite Warntag wird erst im September 2022 stattfinden.