Neu bei O2: Mehr Daten im Prepaid, Free-Tarife ohne Mindestlaufzeit

Aus Anlass des 20. Geburtstages hat O2 das Datenvolumen des populären Prepaid-Tarifes O2 my Prepaid M mehr als verdoppelt. Statt den bislang offerierten 6,5 GB bietet der Tarif bei gleichbleibendem 4-Wochen-Preis von 14,99 Euro nun 15 GB Daten an.

Die Telefónica-Tochter O2 hat hat Änderungen in ihrem Vertrags-Portfolio vorgenommen und sowohl die Inklusivdaten des beliebtesten Prepaid-Tarifes aufgestockt, als auch die Vertragslaufzeiten in den populären Free-Tarifen flexibler gestaltet. Zwei Umstellungen zum Besseren.

