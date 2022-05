F1-Pilot jagt AirPods: Vettel mit „Wo ist?“-App auf Tätersuche

Diese endete letztlich sogar halbwegs glücklich. So konnte Vettel zumindest seine AirPods wieder lokalisieren und fand diese in einem Kurzwarengeschäft wieder, wo die Ohrhörer von den Dieben in einer Blumenvase versteckt worden waren. Von den Dieben selbst und dem Rucksack mit den Papieren des Rennfahrers fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

Zu diesem kam es am Montagmorgen im Zentrum Barcelonas. Nachdem Vettel, der beim Rennen am Wochenende den 11. Platz für sich verbuchen konnte, seinen Aston Martin vor dem für den Spanien-Aufenthalt gebuchten Hotel abstellte, entwendeten Diebe den Rucksack des Rennfahrers aus dem Fahrzeug und flohen vom Tatort.

Kleine „Wo ist?“-Anekdote aus Spanien: Einen Tag nach dem Formel 1-Rennen auf dem spanischen Circuit de Barcelona-Catalunya am vergangenen Sonntag wurde der deutsche Rennfahrer Sebastian Vettel in der zweitgrößten Stadt Spaniens das Opfer eines Diebstahls.

