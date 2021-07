Lese-Tipp: Notfallwarnung im Mobilfunknetz & Cell Broadcast

Dieser bietet nämlich zahlreiche wichtige Funktionen, wie etwa unterschiedliche Schweregrade von Alarmierungen, die Benachrichtigung nur in ausgewählten geographischen Regionen und Regelungen zur erneuten Zustellung an. Welte zählt diese auf, erklärt und ordnet ein:

So hat Welte in seinem privaten Blog kürzlich die folgenden beiden Einträge veröffentlicht, die ihr euch durchlesen solltet:

Wer sich genauer dafür interessiert, wie diese Technologie einzuordnen ist, dem möchten wir an dieser Stelle zwei Blog-Einträge des Mobilfunkexperten Harald Welte ans Herz legen, der sein Wissen schon Mehrfach in Vorträgen auf dem Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs und der OsmoDevCon Conference geteilt hat. Letztgenannte setzt sich mit Open-Source-Mobilfunknetzen auseinander.

Im Nachgang der von unzureichenden Warnmeldungen begleiteten Hochwasser-Gefahrenlagen, tauchte unter anderem die hierzulande nicht aktiv genutzte „Cell Broadcast“-Technik in der Diskussion auf und soll nun Teil der öffentlichen Infrastruktur zum Schutz vor Katastrophen werden. Vereinbart wurde, dass die hierzulande verfügbaren Warn-Apps ab Sommer 2022 von zusätzlichen lokalen Warnmeldungen via Cell Broadcasting begleitet werden sollen.

Seit den Flutkatastrophen der vorvergangenen Woche, die in vielen Teilen Westdeutschlands, in Belgien und in den Niederlanden für Tote, Überschwemmungen und massive Beeinträchtigungen des alltäglichen Lebens sorgten, ist der Themenkomplex „Notfallwarnung im Mobilfunknetz“ Teil der öffentlichen Debatte.

