Neue Spiele: „Offroad Unchained“ und Apple-Arcade-„Cooking Mama“

Hier geht es darum, die vorgegebenen Zutaten und Kochutensilien so kombiniert zu verwenden, dass am Ende etwas essbare daraus entsteht. Ein Konzept, mit dem Menschen, die gerne in einer echten Küche stehen, sicher nicht viel anfangen können, das aber auf unterschiedlichsten Plattformen durchaus erfolg hat.

Es bleibt einzig abzuwarten, wie gut die Entwickler das Free-to-Play-Verhältnis austariert haben. Optional sind in der kostenlosen App nämlich auch sogenannte „Fortschrittspakete“ per In-App-Kauf verfügbar.

Spieler haben bei „Offroad Unchained“ die Wahl zwischen 32 verschiedenen Offorad-Fahrzeugen, die sich zudem jeweils antriebsseitig modifizieren lassen Für besonderen Spaß wollen die Entwickler durch die Möglichkeit sorgen, in Echtzeitrennen gegen andere Spieler rund um den Globus anzutreten. Damit verbunden versprechen die Macher der App umwerfende Grafik und zusätzlichen Anreiz durch die Möglichkeit, in den internationalen Rankings aufzusteigen und seine Fahrzeuge stetig zu verbessern und aufzumotzen. Red Bull hat dann auch gleich ein paar seiner bekannteren Werksfahrer integriert, die den Spielern mit Tipps und Tricks beiseite stehen sollen.

Mit Offroad Unchained hat Red Bull einen neuen Free-to-Play-Racer für iOS veröffentlicht. Das Spiel verspricht extreme Drift-Rennen auf unwegsamem Gelände, die Wettkämpfe werden unter anderem auf Schotterstrecken, im schneebedeckten Pisten und im Wald ausgetragen. Das Spiel erscheint in direkter Folge zu Titeln wie „Bike Unchained“, „Bike Unchained II“ and „Dirt Bike Unchained“.

