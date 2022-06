Apples Dual-USB-C-Netzteil geht in den Verkauf

Den Verkaufsstart des neuen MacBook Pro M2 begleitend bietet Apple jetzt auch seinen neuen 35W Dual USB-C Power-Adapter zum Verkauf an. Das Netzteil ist schon seit Monatsbeginn bei Apple gelistet und soll von der kommenden Woche an zur Lieferung oder auch zur Abholung in einem der deutschen Apple-Ladengschäfte verfügbar sein.

Den von Apple für das Netzteil geforderten Preis in Höhe von 65 Euro darf man angesichts der Leistungsdaten des Geräts durchaus als stolz bezeichnen. Bemerkenswert im Zusammenhang mit dem neuen Ladegerät ist eigentlich einzig die Tatsache, dass es sich dabei um das erste Netzteil von Apple handelt, mit dem sich zwei Geräte gleichzeitig mit Ladestrom versorgen lassen.

Konkurrierende Produkte wie der Anker 521 Nano Pro bieten für weniger Geld nicht nur einen angenehmeren Formfaktor, sondern zudem auch mehr Leistung. Im Falle des Anker-Netzteils sind dies beispielsweise 40 Watt statt 35 Watt und man bezahlt dafür lediglich 40 Euro.

Kompatibel mit Apples Reise-Adapter-Kit

Einzig als Argument für das Apple-Netzteil lässt sich vielleicht die Tatsache verbuchen, dass der Netzstecker nach Apples altem Duckhead-Prinzip lediglich aufgesteckt ist und sich somit problemlos tauschen lässt. Bei Reisen kann sich dergleichen als unglaublich praktisch erweisen, muss man doch nur darauf achten, dass man den im Ausland benötigten Steckeraufsatz mit einpackt.

Als praktische Ergänzung für Auslandsreisen bietet sich hier das immer noch bei Apple erhältliche, lediglich etwas versteckt in den Tiefen des Apple Store vergrabene Apple Reise-Adapter-Kit an. Die 35 Euro teure Box enthält sieben verschiedene Netzteil-Stecker, die sich alternativ zu dem für deutsche Steckdosen passenden Steckerpaar mit Apple-Netzteilen und -Ladegeräten mit abnehmbaren Steckern verwenden lassen. Mit dem Reise-Adapter-Kit hat man die passenden Adapterstecker für Steckdosen in Nordamerika, Japan, China, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Korea, Australien und Hongkong und Brasilien zur Hand.