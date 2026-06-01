Bonsai Studio: KI-Bildgenerator läuft direkt auf dem iPhone

Der KI-Anbieter PrismML hat mit Bonsai Image 4B ein neues Bildmodell vorgestellt, das vollständig auf lokalen Geräten ausgeführt werden kann. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich das Modell problemlos auf aktuellen iPhones betreiben, mit deutlich besserer Performance als bisherige Lösungen.

Parallel dazu wurde mit „Bonsai Studio“ eine iPhone-Anwendung veröffentlicht, die die lokale Bildgenerierung ohne Limits nutzbar macht.

Im Mittelpunkt steht eine starke Verkleinerung des eigentlichen KI-Modells. Während moderne Bildgeneratoren oft mehrere Gigabyte Arbeitsspeicher benötigen und deshalb meist auf Servern laufen, reduziert PrismML den Speicherbedarf durch eine ungewöhnliche Darstellung der Modellgewichte. Statt der üblichen hochpräzisen Zahlen kommen stark vereinfachte Werte zum Einsatz, die nur zwei oder drei Zustände annehmen können.

Deutlich geringerer Speicherbedarf

Technisch basiert Bonsai Image 4B auf dem Bildmodell FLUX.2 Klein 4B. Die Architektur bleibt weitgehend erhalten, allerdings werden große Teile des Modells in einer komprimierten Form gespeichert. Dadurch schrumpft der Speicherbedarf von rund 7,8 Gigabyte auf knapp ein Gigabyte.

Der praktische Effekt ist erheblich. Nach Angaben von PrismML sinkt der durchschnittliche Arbeitsspeicherbedarf bei der Generierung eines 512 × 512 Pixel großen Bildes von mehr als 11 Gigabyte auf nur noch rund 1,5 bis 2 Gigabyte. Damit wird die Ausführung auf Geräten möglich, die bislang nicht genügend Speicher für solche Modelle bereitstellen konnten.

Auf einem iPhone 17 Pro Max dauert die Erstellung eines Bildes mit 512 × 512 Pixeln rund neun bis zwölf Sekunden dauern.

Lokale Verarbeitung statt Cloud-Dienst

Für Anwender bedeutet die lokale Ausführung vor allem mehr Unabhängigkeit von Online-Diensten. Eingaben und erzeugte Bilder verlassen das Gerät nicht. Zudem entfallen Wartezeiten durch Serveranfragen und laufende Kosten für jede einzelne Bildgenerierung.

Die Vorstellung von Bonsai Image 4B reiht sich in eine Entwicklung ein, die seit mehreren Jahren zu beobachten ist. Bereits Ende 2022 machte die iPhone-App Draw Things die lokale Nutzung von Stable Diffusion auf Apple-Smartphones möglich. Die Anwendung zeigte damals, dass KI-Bildgeneratoren nicht zwingend auf Cloud-Dienste angewiesen sind und vollständig auf dem Gerät ausgeführt werden können. Inzwischen unterstützt Draw Things etliche Modelle.

Mit LocalGen folgte Ende 2025 eine weitere Lösung, die das leistungsfähigere SDXL-Modell direkt auf aktuellen iPhones nutzbar machte und ebenfalls vollständig lokal arbeitete. Parallel investiert auch Apple in eigene Bildgeneratoren. Zuletzt wurde bekannt, dass der mit Apple Intelligence eingeführte Image Playground in iOS 27 deutlich verbessert werden soll.

PrismML ist komplett kostenlos nutzbar. Für den Einsatz auf dem iPhone empfiehlt der Anbieter Geräte ab dem iPhone 15 Pro mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher.