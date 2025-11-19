iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 836 Artikel

Ab iPhone 14 Pro nutzbar

LocalGen: Unlimitierte SDXL-Bildgenerierung direkt auf dem iPhone
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Die neue iPhone-Applikation LocalGen erstellt KI-generierte Bilder direkt auf dem iPhone und setzt dafür auf das freie Modell Stable Diffusion XL in der Version SDXL 1.0. Ein Modell, das für realistische Darstellungen, klar erkennbare Gesichter und besser lesbaren Text optimiert ist.

Localgen Sdxl

Ab iPhone 14 Pro nutzbar

Die App nutzt dafür die Neural Engine aktueller iPhone-Modelle und reduziert die nötigen Rechenschritte so sehr, dass lokale Berechnungen in kurzer Zeit möglich sind. Auf aktuellen iPhone-Modellen wir dem iPhone 17 Pro lassen sich neue, knapp 800 × 800 Pixel große Bilder innerhalb von zwei Sekunden erstellen.

Mann Hund

Die Leistungsfähigkeit hängt jedoch stark vom jeweiligen Gerät ab. Ältere iPhone-Generationen unterstützen keine lokale Berechnung, da die Hardwarebeschleunigung für SDXL nicht ausreicht. Entsprechend wird für den Einsatz mindestens ein iPhone 14 Pro vorausgesetzt.

Die App lässt sich zwar auf modernen iPads installieren, benötigt dort zum Teil aber mehrere Minuten, ehe Ergebnisse ausgegeben werden.

Komplett lokal, ohne Limits

LocalGen verarbeitet sämtliche Eingaben lokal und kommt ohne Cloud-Anbindung aus. Die App erlaubt freie Generierung ohne tägliche Limits, was die Nutzung für kurze Skizzen, fotorealistische Entwürfe oder textnahe Motive erleichtert. SDXL arbeitet mit kurzen Prompts effizient und kann detaillierte Bildkompositionen erzeugen, die für viele praktische Anwendungen ausreichen. Zudem bietet die App mehrere Vorlagen zur direkten Nutzung an.

Korallen Frau

Ein optionaler Pro-Zugang, der einmalig für 10 Euro erworben werden kann, ergänzt die Grundfunktionen um zusätzliche Werkzeuge. Dazu zählen negative Prompts, eine feinere Kontrolle über die Rechenschritte sowie eigene Stilvorlagen. Zudem enthält der Zugang eine Lizenz für die kommerzielle Verwendung der erzeugten Bilder. Der lokale Ansatz führt zu einer App-Größe von rund drei Gigabyte, da die Modelle vollständig auf dem Gerät abgelegt werden.

Laden im App Store
LocalGen
LocalGen
Entwickler: Aina Artificial intelligence LLP
Preis: Kostenlos+
Laden

19. Nov. 2025 um 12:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • HutchinsonHatch
    Antworten Melden

  • Das klingt ja sehr gut. Solche Apps sollte Apple stärker bewerben, wenn sie diese Funktionen schon nicht selbst bereitstellen wollen oder können.

    Antworten Melden

  • Grad mal ein paar Prompts eingetippt. Die Ergebnisse sind zum Teil echt gut. Personen, Autos und auch sonstige Alltagsszenen kann die App recht gut.

    Woran sie scheitert ist jedoch Logik. Beispielsweise stehen auf dem generierten PC Arbeitsplatz mehrere Mäuse, der Monitor auf einem Ständer auf einer Soundbar, etc. Da mangelt es noch ein wenig.

    Für kostenfrei aber absolut brauchbar und vor allem sehr sehr flott.

    Antworten Melden

  • Schade, dass man keine Bilder hochladen kann, die weiter bearbeitet werden könnten.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42836 Artikel in den vergangenen 6654 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven