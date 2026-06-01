Marktstart Ende 2027?
Apples nächste Wette: Die iPhone-Erweiterung für die Nase
Mit der Apple Watch hat Apple vor gut zehn Jahren gezeigt, wie sich ein vergleichsweise ruhiger Markt durch die enge Verzahnung eines neuen Produktes mit dem iPhone ordentlich in Bewegung bringen lässt. Heute ist die Apple Watch einer der populärsten Gesundheits- und Fitness-Trackerüberhaupt.
Nun scheint der Konzern ein ähnliches Debüt im Brillensegment zu planen. So soll Apple an einer intelligenten Alltagsbrille arbeiten, die nicht als Ersatz für das iPhone gedacht ist, sondern als dessen ständiger Begleiter.
Für iPhone-Nutzer wäre dies eine vertraute Strategie: Schon die Apple Watch verlagerte Benachrichtigungen, Gesundheitsdaten und kurze Interaktionen auf das Handgelenk. Eine Brille könnte diesen Ansatz nun ausweiten. Informationen würden direkt im Sichtfeld erscheinen, Sprachbefehle könnten ohne Griff zum Smartphone ausgeführt werden und die Kamera des iPhones müsste für viele Aufgaben nicht mehr aus der Tasche geholt werden.
Meta zeigt bereits, wohin die Reise geht
Wie ein solcher Alltag aussehen könnte, demonstriert aktuell vor allem Meta. Der Facebook-Konzern hat erst Ende März eine neue Generation seiner Ray-Ban-Meta-Brillen vorgestellt und baut das Angebot gezielt für Nutzer mit Sehstärke aus. Die Brillen unterstützen Korrekturgläser, bieten verschiedene Fassungsformen und erhalten laufend neue KI-Funktionen.
Besonders interessant ist dabei der Ansatz, das Smartphone häufiger in der Tasche zu lassen. Meta bewirbt Funktionen wie Nachrichtenzusammenfassungen, Echtzeitübersetzungen, Navigation, Ernährungsprotokolle und Sprachinteraktionen direkt über die Brille. Künftig sollen Nutzer sogar WhatsApp-Nachrichten zusammenfassen lassen oder Informationen zur Umgebung abrufen können, ohne auf das iPhone-Display schauen zu müssen.
Marktstart Ende 2027?
Apple dürfte dabei auf denselben Vorteil setzen, der bereits die Apple Watch erfolgreich gemacht hat. Mehr als zwei Milliarden aktive Geräte bilden ein Ökosystem, in das sich eine Brille nahtlos einfügen könnte. Für iPhone-Nutzer wäre die Brille damit weniger ein neues Gerät als eine zusätzliche Bedienebene.
Hinzu kommt, dass Apple den Massenmarkt im Blick haben dürfte. Während die Vision Pro als Mixed-Reality-Headset eine vergleichsweise kleine Zielgruppe anspricht, richtet sich eine Alltagsbrille an Menschen, die ohnehin täglich eine Brille oder Sonnenbrille tragen.
Zuletzt deuteten weitere Informationen darauf hin, dass Apple den Fokus von aufwendigen AR-Lösungen auf eine alltagstaugliche, mit dem iPhone gekoppelte Brille verlagert hat.
- Kurskorrektur bei Apple: Smarte Alltagsbrille statt Vision Pro
Noch ist Apple allerdings nicht am Ziel. Erst im Februar berichteten wir über die Herausforderungen bei Apples KI-Brillenprojekt.
Derzeit gilt eine Apple-Brille als eines der wichtigsten Zukunftsprojekte des Konzerns. Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Apple an einer vergleichsweise unauffälligen Smart-Brille, die auf KI-Funktionen, Kameras und die enge Anbindung an das iPhone setzt. Ursprünglich soll eine Vorstellung bereits 2026 diskutiert worden sein, inzwischen wird eher mit einem Marktstart Ende 2027 gerechnet.
Fortschritt finde ich gut doch was, wenn der Schritt von uns fort geht?
Habe mir überlegt, was wenn dich die Leute nur noch mit Namen ansprechen, weil dich die KI erkannt hat (und den Namen auf die Brille überträgt), weil man sich nun sehr vieles nicht mehr merken muss. Was, wenn das ausfällt? Verdummen wir dann endgültig? Werden wir vom Wissen unserer Geräte abhängig, Sklaven der Technik. Werden wir sehr fein im Denken und Verhalten beeinflusst, gesteuert?
Lass mal einen Tag den Strom ausfallen. War vor ~100 Jahren für die wenigsten ein Problem.
Ich freu mich schon auf die Datenschutzgespräche.
Könnte mir vorstellen, dass die sogar verboten werden in Firmen und so weiter.
In Firmen? Der war gut!
Musdte auch schmunzeln. In Firmen ist man ja extrem gläsern. Alleine durch Teams. Was man alles daraus als Geschäftsführer lesen kann ist extrem.
Erzähl
In den meisten Firmen wird das definitiv verboten. Überall wo vertrauliche Kundeninformationen auf dem Tisch liegen oder auf den Bildschirmen zu sehen sind und Kundengespräche geführt werden, dürfen keine Gäste durchgeführt werden und sicher auch keine Aufnahmegeräte wie solche Brillen im Einsatzsein.
Dabei Brauch man nur in der 1.Klasse im ICE fahren um viele wichtigen vertraulichen Daten zu erhalten. Gespräche, offene Laptops etc.
Wie wird das auf Veranstaltungen und im Kino? Wie wird das im Freibad oder auf dem <kinderspielplatz? Wie wird das in der Schule oder in Prüfungen?
Mich würde interessieren ob Apple die selbst auf ihrem Gelände erlauben würde? In Meetings? Abstimmungsrunden?
na es sollte eine Brille ohne Kameras und Mircos sein…. Nur Darstellung und Sehststärke
Es wird genau so kommen wie Googles aktuelle Brille. Nichts mit Darstellung im Sichtbereich sondern alles nur Audio.
In dieser Form wird das Ding krachend scheitern. Hab ihr schonmal eine Brille getragen? Wie stellt ihr euch (Apple/Meta & Co) das vor? Kein Mensch hat Bock freiwillig eine Brille zu tragen. Wisst ihr wie schnell so eine Brille dreckig wird? Und Menschen die nicht dauerhaft auf die Brille angewiesen sind verlegen die ganz gerne und sind mit Suchen beschäftigt. Gibt es dann eine Brillensammelstation im Haus für alle Familienangehörigen? Wie unterscheidet man die Brillen untereinander? Achja, da reiben sich die Bosse schon die Finger, gibt jedes Jahr neue Farben. Wow. Und jedes Jahr mit neuer verbesserter Technologie! Und wieder geht das Hamstertad los. Immer das neueste haben zu müssen! Aber bei einer Brille? Wie unsexy ist das denn? Nicht jedem steht eine Brille, glaubt mir! Wie ist das im Wasser? Unter Wasser? Chlorwasser? Achja apropos Schwimmbad, was für ein geiles Gefühl wird das für jede Frau/Mädchen sein von 20 Brillenträger angegafft zu werden? Im Stadion filmen 70.000 Menschen das Spiel mit! Oder streamen das vielleicht sogar direkt ins Wohnzimmer? Wohin mit dem Material von 70.000x 90 Minuten Filmmaterial? Genau, auf die Server drauf! Speicher ist ja grad günstig. Und heimlich im Kino aufnehmen? Wird verboten. Also muss ich aufpassen wo ich sie tragen darf und wo nicht? Wisst ihr was, könnt ihr behalten!
Thats the point. Abgesehen davon, dass der Akku auch nicht lange hält und die Brille mehrmals auf die Ladestation muss. Klar, das Marketing wird sagen der Akku hält 6-8 Stunden, aber natürlich nur wenn du pro Stunde eine Message bekommst und max 30 Minuten Audio aufnimmst und sonst nichts anderes damit tust. Nach einem halben Jahr ist der Akku dann so beansprucht, dass er nur noch 3-4 Stunden durchhält und das Ding mehr auf der Ladestation verbringt als auf der Nase. Ich will kein weiteres Gadget dass ich 20x am Tag laden muss. Allein das wird die Leute ganz schnell wieder runterbringen. Und ich habe starke Zweifel daran, dass ein Talahon aussehen will ein „Versicherungsmakler“.
Sind so viele Menschen bereit eine Brille zu tragen, obwohl sie es vielleicht normalerweise nicht müssten?
Ich benötigte vor einiger Zeit eine Sehhilfe, habe mich aber für Kontaktlinsen (Monatslinsen) entschieden. Mit einer Brille kann ich mich nicht anfreunden.
Gut, das ist nur meine „Insel“. Scheinbar sehen es viele Menschen anders.
Ich hatte damit dieses Jahr im September gerechnet. Habe sogar schon Termin beim Augenarzt im August und dann geht’s zum Optiker. Wird meine erste Brille überhaupt werden. Ansonsten kaufe ich eben die von Google. Die ist gefällt mir auch sehr gut.
Albern. Ne Brille die ein Display oder ne Leinwand zum Spielen oder Filme ansehen simulieret ist OK – da gibt es aber einige Anbieter die sowas für 500 oder 600€ anbieten. Daran kann man Rechner, Konsolen, Smartphones usw. anschließen. Bei Apple hätte ich die Befürchtung, dass sowas dann nur mit Apple Hardware funktioniert. So wie die Monitore.
Da wird es für Apple wichtig sein, dass die die Schnittstelle verschlossen halten können. Also wird es die in Europa vermutlich nicht geben.
Wer zahlt denn hinterher den Aufpreis, nur um die Google KI mit einer Apple Brille zu nutzen?
Ich höre jetzt schon das Datenschutz-Gejammere, und wisst ihr was : Ich gehöre dazu ! Ich möchte auch nicht an jeder Ecke von so einem Ding gefilmt werden ! Vielleicht gibt es dann ja als Option einen „Anti – Brillen – Aufsatz“, der anderen Brillen dann signalisiert „nicht filmen“ natürlich nur als monatlichen Abo. traurig, traurig, traurig
Keine schlechte Idee! Ein Störsender gegen Spannerbrillen.
Ich bin gerade bei meiner ersten Brille angekommen. Infodisplay wäre gut, Kamera ein No-Go. Also diesmal noch die klassische Brille genommen.
Ich lass mir dich nicht die Augen Ladern um dann ne 08/15 Brille zu tragen die fast jeder hat P neee neeee