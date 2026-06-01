Apples nächste Wette: Die iPhone-Erweiterung für die Nase

Mit der Apple Watch hat Apple vor gut zehn Jahren gezeigt, wie sich ein vergleichsweise ruhiger Markt durch die enge Verzahnung eines neuen Produktes mit dem iPhone ordentlich in Bewegung bringen lässt. Heute ist die Apple Watch einer der populärsten Gesundheits- und Fitness-Trackerüberhaupt.

Nun scheint der Konzern ein ähnliches Debüt im Brillensegment zu planen. So soll Apple an einer intelligenten Alltagsbrille arbeiten, die nicht als Ersatz für das iPhone gedacht ist, sondern als dessen ständiger Begleiter.

Für iPhone-Nutzer wäre dies eine vertraute Strategie: Schon die Apple Watch verlagerte Benachrichtigungen, Gesundheitsdaten und kurze Interaktionen auf das Handgelenk. Eine Brille könnte diesen Ansatz nun ausweiten. Informationen würden direkt im Sichtfeld erscheinen, Sprachbefehle könnten ohne Griff zum Smartphone ausgeführt werden und die Kamera des iPhones müsste für viele Aufgaben nicht mehr aus der Tasche geholt werden.

Meta zeigt bereits, wohin die Reise geht

Wie ein solcher Alltag aussehen könnte, demonstriert aktuell vor allem Meta. Der Facebook-Konzern hat erst Ende März eine neue Generation seiner Ray-Ban-Meta-Brillen vorgestellt und baut das Angebot gezielt für Nutzer mit Sehstärke aus. Die Brillen unterstützen Korrekturgläser, bieten verschiedene Fassungsformen und erhalten laufend neue KI-Funktionen.

Besonders interessant ist dabei der Ansatz, das Smartphone häufiger in der Tasche zu lassen. Meta bewirbt Funktionen wie Nachrichtenzusammenfassungen, Echtzeitübersetzungen, Navigation, Ernährungsprotokolle und Sprachinteraktionen direkt über die Brille. Künftig sollen Nutzer sogar WhatsApp-Nachrichten zusammenfassen lassen oder Informationen zur Umgebung abrufen können, ohne auf das iPhone-Display schauen zu müssen.

Marktstart Ende 2027?

Apple dürfte dabei auf denselben Vorteil setzen, der bereits die Apple Watch erfolgreich gemacht hat. Mehr als zwei Milliarden aktive Geräte bilden ein Ökosystem, in das sich eine Brille nahtlos einfügen könnte. Für iPhone-Nutzer wäre die Brille damit weniger ein neues Gerät als eine zusätzliche Bedienebene.

Hinzu kommt, dass Apple den Massenmarkt im Blick haben dürfte. Während die Vision Pro als Mixed-Reality-Headset eine vergleichsweise kleine Zielgruppe anspricht, richtet sich eine Alltagsbrille an Menschen, die ohnehin täglich eine Brille oder Sonnenbrille tragen.

Zuletzt deuteten weitere Informationen darauf hin, dass Apple den Fokus von aufwendigen AR-Lösungen auf eine alltagstaugliche, mit dem iPhone gekoppelte Brille verlagert hat.

Kurskorrektur bei Apple: Smarte Alltagsbrille statt Vision Pro

Noch ist Apple allerdings nicht am Ziel. Erst im Februar berichteten wir über die Herausforderungen bei Apples KI-Brillenprojekt.

Derzeit gilt eine Apple-Brille als eines der wichtigsten Zukunftsprojekte des Konzerns. Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Apple an einer vergleichsweise unauffälligen Smart-Brille, die auf KI-Funktionen, Kameras und die enge Anbindung an das iPhone setzt. Ursprünglich soll eine Vorstellung bereits 2026 diskutiert worden sein, inzwischen wird eher mit einem Marktstart Ende 2027 gerechnet.