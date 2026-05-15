Kombiniert Schwingen und Vibration
App-Zahnbürste Laifen Wave Pro jetzt deutlich günstiger
Die elektrische Zahnbürste Laifen Wave Pro haben wir bereits kurz nach ihrer Markteinführung im vergangenen Monat vorgestellt und ausprobiert. Inzwischen ist das Gerät auch ein ganzes Stück günstiger erhältlich. Das Standardmodell im Kunststoffgehäuse wird auf Amazon für 85 Euro angeboten. Für die Pro-Version im transparenten Gehäuse bezahlt man gerade 119 Euro statt regulär 140 Euro. Lediglich die Variante in Edelstahl wird weiterhin zu dem vom Hersteller empfohlenen Preis angeboten.
Kombination aus Schwingen und Vibration
Die Wave-Zahnbürsten von Laifen verfolgen einen interessanten Ansatz. Die Technik unterscheidet sich von vergleichbaren Geräten dadurch, dass Laifen die Zahnreinigung mit Schwing- und Vibrationsbewegungen kombiniert. Man muss sich nicht für eine der beiden Varianten entscheiden, sondern kann deren Wirkungsweise kombinieren und mithilfe der zugehörigen App jeweils in der Stärke anpassen. Mit diesem Konzept hat uns der Hersteller schon vor einem Jahr mit dem Modell Laifen Wave Special überzeugt, das aktuell sogar schon ab 48 Euro erhältlich ist.
Beim neuen Pro-Modell sind gegenüber den vergangenen Generationen verschiedene Verbesserungen eingeflossen. So macht jetzt ein Drucksensor darauf aufmerksam, wenn man beim Zähneputen zu viel Kraft aufwendet und Laifen liefert die Zahnbürste mit zwei verschiedenen Bürstenköpfen aus, von denen einer mit etwas weicheren Borsten für Standardpflege geeignet ist und der zweite eine gründlichere Reinigung und ein Aufhellen der Zähne unterstützen soll.
Die Bürste selbst einfacher reinigen
Unser Favorit ist die neue Reinigungs- und Abtropffunktion für die Bürste selbst. Wird die Laifen Wave Pro kopfüber gehalten, bewegt sich der Bürstenkopf mit maximaler Geschwindigkeit. „So spült man die Bürste erst unter dem Wasserhahn aus und lässt anschließend das Wasser abschütteln. In der Folge läuft kein überschüssiges Wasser mehr an der Bürste herunter.
Auch beim Ablegen der Zahnbürste hat Laifen zusätzliche Funktionen integriert. Der Bürstenkopf dreht sich dabei automatisch vom Waschbecken weg, um gegen unbeabsichtigte Spritzer und Berührungen geschützt zu sein.
Die Laifen-App bietet neben den Einstellungsfunktionen auch erweiterte Optionen wie Statistiken und Putzberichte. Abgesehen vom Zugriff auf die Einstellungen kam die App bei uns bislang allerdings kaum zum Einsatz. Die Akkulaufzeit wird von Laifen mit bis zu 70 Tagen angegeben. Hier ist das Gerät erst seit knapp 50 Tagen in Verwendung und musste noch kein zweites Mal geladen werden.
Hat hier jemand belastbare Langzeiterfahrungen? Beim Rasierer von denen hört man ja tw katastrophales ..
Ich habe mir die Bürste bei der letzten Vorstellung tatsächlich bestellt und bin mega zufrieden.
Hatte vorher eine etwas in die Jahre gekommene Oral-B.
Würde sie auf jeden Fall wieder kaufen und somit auch empfehlen.
also sowohl der Laifen P1 als auch P3Pro Rasierer kommen doch bei den Kommentaren sehr gut an.
Auch hier bei ifun war der Test positiv. Der jeweils aufgerufene Preis mag hoch erscheinen, die Qualität ist davon aber unberührt.
Wert hat schon Erfahrungen mit der Wave gemacht? Egal ob Alu oder Kunststoff
Hi, ich kann das mit dem Rasierer nicht bestätigen. Ich habe das neue Modell, dieser läuft einwandfrei. Mit der Zahnbürste ist es genau das gleiche. Das einzige was ich bisher nicht erreicht habe, sind die 70 Tage. Ich selbst, kann aber auch mit 2-3 Wochen gut leben. Und außerdem putze ich auf 3 Minuten dicht im Standard. Beide sind meiner Ansicht nach top Produkte. Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
Ich kann von dem Laifen T1 pro nichts katastrophales berichten ;)
Ich besitze die erste Generation seit 2 Jahren und bin bis heute absolut begeistert. Die beste Zahnbürste, die ich jemals hatte.
Rasierer und Zahnbürste funktionieren bei mir auch super. Das Problem ist die Erwartung der Anwender. Der T1 ist leistungssschwächer als der P3. Die Leute mit nem dicken/dichten Bart wollen dann nen Schnapper machen und jede 1-2 Wochen glatt rasieren. Dafür ist der T1 aber nicht gedacht oder alle paar Wochen trimmen. Ich trimme 1 mal die Woche auf 3mm und habe keinen sehr dichten Bart. Und das funktioniert super.
Batterie hält keine 70 Tage
Ja, da bin ich auch sehr enttäuscht. Top Zahnbürste aber der Akku hält mit Glück drei vier Wochen.
Die Laifen Wave Pro in den einfachen Farben, weiß, Blau, Rosa sogar nur 85€. Die transparente oder Edelstahl Version sind meiner bescheidenen Meinung nach, den Aufpreis und auch für die Optik nicht wert. Aber die Technik ist ja auch dieselbe und wer noch etwas sparen möchte sollte eher hier zugreifen. Ich selbst habe die neuen Wave Pro zu Hause und die „alte“ Version nun in der Reisetasche für die Außendienst Einsätze. Die Zahnbürste ist tatsächlich eine fantastische Alternative zu allen anderen von Philips oder Braun. Die Aufpreise für spezielle Versionen von denen stehen in gar keinem Verhältnis mehr zu der Laifen Wave Pro. Mein Zahnarzt war fasziniert und unglaublich zufrieden bei der PZR, die ich letzte Woche hatte. Er meinte für den Preis solche Ergebnisse zu erzielen ist schon top.
Aber am Ende muss das jeder für sich entscheiden, für mich jedenfalls eine perfekte Entscheidung und bei den guten Reinigungsergebnissen die beste alternative zu den überteuerten anderen Produkten.
Habe beide Rasierer, beide TOP! Habe auch die Wave Pro, ebenfalls sehr zufrieden.
Dieses Wasser-Abschütteln ist tatsächlich die erste wirklich sinnvolle Funktion, von der ich bei so einer smarten Zahnbürste gehört habe.
Ich habe Zahnbürste, beide Rasierer und auch einen Fön. Sehr gute und zuverlässige Geräte.
Verstehe ich es richtig dass standardmäßig kein Reiseetui im Lieferumfang enthalten ist und dies separat gekauft werden muss?
Du kannst den Coupon aktivieren und und bekommst das 15€ Reiseetui kostenlos dazu. Ist doch besser, wenn nicht zuviel Plastikschrott beigelegt wird.