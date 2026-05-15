Die elektrische Zahnbürste Laifen Wave Pro haben wir bereits kurz nach ihrer Markteinführung im vergangenen Monat vorgestellt und ausprobiert. Inzwischen ist das Gerät auch ein ganzes Stück günstiger erhältlich. Das Standardmodell im Kunststoffgehäuse wird auf Amazon für 85 Euro angeboten. Für die Pro-Version im transparenten Gehäuse bezahlt man gerade 119 Euro statt regulär 140 Euro. Lediglich die Variante in Edelstahl wird weiterhin zu dem vom Hersteller empfohlenen Preis angeboten.

Kombination aus Schwingen und Vibration

Die Wave-Zahnbürsten von Laifen verfolgen einen interessanten Ansatz. Die Technik unterscheidet sich von vergleichbaren Geräten dadurch, dass Laifen die Zahnreinigung mit Schwing- und Vibrationsbewegungen kombiniert. Man muss sich nicht für eine der beiden Varianten entscheiden, sondern kann deren Wirkungsweise kombinieren und mithilfe der zugehörigen App jeweils in der Stärke anpassen. Mit diesem Konzept hat uns der Hersteller schon vor einem Jahr mit dem Modell Laifen Wave Special überzeugt, das aktuell sogar schon ab 48 Euro erhältlich ist.

Beim neuen Pro-Modell sind gegenüber den vergangenen Generationen verschiedene Verbesserungen eingeflossen. So macht jetzt ein Drucksensor darauf aufmerksam, wenn man beim Zähneputen zu viel Kraft aufwendet und Laifen liefert die Zahnbürste mit zwei verschiedenen Bürstenköpfen aus, von denen einer mit etwas weicheren Borsten für Standardpflege geeignet ist und der zweite eine gründlichere Reinigung und ein Aufhellen der Zähne unterstützen soll.

Die Bürste selbst einfacher reinigen

Unser Favorit ist die neue Reinigungs- und Abtropffunktion für die Bürste selbst. Wird die Laifen Wave Pro kopfüber gehalten, bewegt sich der Bürstenkopf mit maximaler Geschwindigkeit. „So spült man die Bürste erst unter dem Wasserhahn aus und lässt anschließend das Wasser abschütteln. In der Folge läuft kein überschüssiges Wasser mehr an der Bürste herunter.

Auch beim Ablegen der Zahnbürste hat Laifen zusätzliche Funktionen integriert. Der Bürstenkopf dreht sich dabei automatisch vom Waschbecken weg, um gegen unbeabsichtigte Spritzer und Berührungen geschützt zu sein.

Die Laifen-App bietet neben den Einstellungsfunktionen auch erweiterte Optionen wie Statistiken und Putzberichte. Abgesehen vom Zugriff auf die Einstellungen kam die App bei uns bislang allerdings kaum zum Einsatz. Die Akkulaufzeit wird von Laifen mit bis zu 70 Tagen angegeben. Hier ist das Gerät erst seit knapp 50 Tagen in Verwendung und musste noch kein zweites Mal geladen werden.