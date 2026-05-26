iOS 27 soll Apples KI-Bilder deutlich verbessern

Apple will seine KI-Bildfunktionen offenbar deutlich aufhübschen. Nach Angaben von Bloomberg-Reporter Mark Gurman sollen die Modelle hinter Genmoji und Image Playground mit iOS 27 einen größeren Qualitätssprung machen. Die generierten Bilder sollen also nicht nur schneller entstehen, sondern vor allem sichtbar besser aussehen.

Gurman berichtet darüber in seinem „Power On“-Newsletter und verweist auf Verbesserungen bei Apples eigenen Bildmodellen. Betroffen sind demnach vor allem Genmoji und Image Playground, die Apple ursprünglich mit iOS 18.2 als Teil von Apple Intelligence eingeführt hatte.

Der Schritt wäre nachvollziehbar. Während Genmoji als schneller Emoji-Baukasten im Alltag durchaus seinen Platz gefunden hat, wirkte Image Playground bislang eher wie eine nette Demo. Die Ergebnisse blieben oft deutlich hinter dem zurück, was Nutzer inzwischen von anderen KI-Bildgeneratoren kennen.

Bisher eher Spielerei als Vorzeige-KI

Apple hatte Image Playground bewusst auf verspielte Stile begrenzt. Die App sollte keine fotorealistischen Bilder erzeugen, sondern Illustrationen, Animationen und einfache Motive für Nachrichten, Notizen oder Einladungen liefern. Trotzdem war die Qualität nicht immer überzeugend. Gerade bei Gesichtern, Details und komplexeren Szenen sahen viele Ergebnisse schnell nach KI-Baukasten aus.

Mit iOS 27 könnte Apple hier nachlegen. Bereits vor einigen Tagen war berichtet worden, dass Apple Image Playground stärker umbauen und künftig auch zusätzliche KI-Modelle von Drittanbietern einbinden könnte. Außerdem soll Genmoji intelligenter werden und passende Vorschläge auf Basis der Fotomediathek oder häufig genutzter Inhalte liefern.

WWDC dürfte Details liefern

Offiziell angekündigt hat Apple die Verbesserungen noch nicht. Die Vorstellung von iOS 27 wird zur WWDC erwartet, die am 8. Juni beginnt. Dort dürfte Apple zeigen, welche Apple-Intelligence-Funktionen in diesem Jahr wirklich starten und welche davon direkt in Deutschland verfügbar sind.

Für iPhone-Nutzer wäre ein Qualitätsupdate willkommen. Apple Intelligence ist inzwischen in Deutschland verfügbar, muss sich im Alltag aber weiterhin daran messen lassen, ob die Funktionen mehr sind als hübsche Zusatzknöpfe. Bessere Genmoji und ein brauchbarerer Image Playground wären dafür zumindest ein kleiner, sichtbarer Schritt.