Genmoji und Image Playground
iOS 27 soll Apples KI-Bilder deutlich verbessern
Apple will seine KI-Bildfunktionen offenbar deutlich aufhübschen. Nach Angaben von Bloomberg-Reporter Mark Gurman sollen die Modelle hinter Genmoji und Image Playground mit iOS 27 einen größeren Qualitätssprung machen. Die generierten Bilder sollen also nicht nur schneller entstehen, sondern vor allem sichtbar besser aussehen.
Gurman berichtet darüber in seinem „Power On“-Newsletter und verweist auf Verbesserungen bei Apples eigenen Bildmodellen. Betroffen sind demnach vor allem Genmoji und Image Playground, die Apple ursprünglich mit iOS 18.2 als Teil von Apple Intelligence eingeführt hatte.
Der Schritt wäre nachvollziehbar. Während Genmoji als schneller Emoji-Baukasten im Alltag durchaus seinen Platz gefunden hat, wirkte Image Playground bislang eher wie eine nette Demo. Die Ergebnisse blieben oft deutlich hinter dem zurück, was Nutzer inzwischen von anderen KI-Bildgeneratoren kennen.
Bisher eher Spielerei als Vorzeige-KI
Apple hatte Image Playground bewusst auf verspielte Stile begrenzt. Die App sollte keine fotorealistischen Bilder erzeugen, sondern Illustrationen, Animationen und einfache Motive für Nachrichten, Notizen oder Einladungen liefern. Trotzdem war die Qualität nicht immer überzeugend. Gerade bei Gesichtern, Details und komplexeren Szenen sahen viele Ergebnisse schnell nach KI-Baukasten aus.
Mit iOS 27 könnte Apple hier nachlegen. Bereits vor einigen Tagen war berichtet worden, dass Apple Image Playground stärker umbauen und künftig auch zusätzliche KI-Modelle von Drittanbietern einbinden könnte. Außerdem soll Genmoji intelligenter werden und passende Vorschläge auf Basis der Fotomediathek oder häufig genutzter Inhalte liefern.
WWDC dürfte Details liefern
Offiziell angekündigt hat Apple die Verbesserungen noch nicht. Die Vorstellung von iOS 27 wird zur WWDC erwartet, die am 8. Juni beginnt. Dort dürfte Apple zeigen, welche Apple-Intelligence-Funktionen in diesem Jahr wirklich starten und welche davon direkt in Deutschland verfügbar sind.
Für iPhone-Nutzer wäre ein Qualitätsupdate willkommen. Apple Intelligence ist inzwischen in Deutschland verfügbar, muss sich im Alltag aber weiterhin daran messen lassen, ob die Funktionen mehr sind als hübsche Zusatzknöpfe. Bessere Genmoji und ein brauchbarerer Image Playground wären dafür zumindest ein kleiner, sichtbarer Schritt.
Sehe nur ich das so oder ist das UX bei dieser App mehr als gewöhungsbedürftig?? Es ist so unklar, was man denn eingeben muss und die Generierung läuft sofort los und meistens wird dann noch ein Token abgelehnt und man muss ihn wieder manuell entfernen. Und wo speichere ich das alles. Sehr speziell.
Ne, ist einfach ne Katastrophe. Kenne auch niemanden der das nutzt.
Ich möchte keine weiteren KI Genmoji oder Bilderstellungstools oder -verbesserungen. Ich möchte echte künstliche Intelligenz, die mir den Alltag erleichtert. Mit der ich natürlich sprechen kann und die all das, was ich täglich mache (Nachrichten versenden, Kalendereinträge verwalten, Erinnerungen verwalten, Fotos suchen, nach Informationen im Netz suchen, E-Mails durchsuchen und beantworten, das Wetter checken, usw.), für mich auf Zuruf erledigen kann.
„Soll“ „könnte“ „vielleicht“‚
Ich glaube nichts bevor es nicht bewiesen wird. Das Vertrauen wurde verspielt.
Junge, guck dir einfach mal an, was andere Hersteller bringen. Echt frustrierend
Nutzt das überhaupt jemand?!? Bei Release ne Stunde mit rumgespielt. Fertig.
Die KI dahinter ist einfach strunzdumm und die Ergebnisse… dann lieber was ordentliches nutzen, Gemini etwa.
Zwischendurch ist mal die Möglichkeit dazu gekommen darüber ChatGPT zur Generierung zu nutzen. Die Ergebnisse sind deutlich besser.
Ich hab Apple Intelligence komplett deaktiviert schon den Akku und man merkt es fehlt nichts.
Ich habe letztens doch tatsächlich einmal einen Genmoji erstellt! Eine Drone die ein Herz trägt. Seltenste Spielerei für mich
Das erzeugen von AI Bildern ist ja schließlich ein Hauptargument für das Creator Studio, zumindest bei Pages, Numbers und Keynote.
Genmoji und die Vorschau-App auf dem iPhone, welche sich mit der Dateien App beißt, wirken lieblos umgesetzt und passen überhaupt nicht zu Apples sonst klarem, recht minimalem Design-Anspruch.
Das in meinen Augen wichtigere Problem: Apps erhalten Updates nur zu Major-Releases. Das ist zu langsam. Wenn die großen Neuerungen ohnehin stocken, sollten wenigstens kontinuierliche Updates schneller kommen — das ist ein erstrebenswerter Standard.