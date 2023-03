Kunden des Discounters konnten so ein paar Cent über das Bonusprogramm sparen, LIDL selbst muss keine Umsatzbeteiligungen mehr an die Aussteller von VISA- und Maestro-Karten abführen. Win-Win also. Entsprechend wurde der Bezahldienst LIDL Pay im Frühjahr 2021 eingeführt .

Der Lebensmittel-Discounter LIDL führte im Herbst 2020 seine LIDL Plus-Applikation ein . Was Anfang als Bonus-Programm zur Kundenbindung diente, sollte dem Unternehmen jedoch in erster Linie Geld sparen.

Polizei ordnet 500 Fälle zur Betrug mit LIDL Plus App: Polizei fasst sechs Täter in München

Insert

You are going to send email to