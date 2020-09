Lidl Plus: App-Kundenkarte startet am Montag offiziell

Vergangenen Monat konnten wir bereits darüber berichten, dass Lidl den bundesweiten Start seiner digitalen Kundenkarte vorbereitet. Jetzt gibt es einen offiziellen Starttermin für die App. Von Montag lässt sich Lidl Plus deutschlandweit in allen 3.200 Filialen des Discounters nutzen.

Die App dient nicht nur als digitale Kundenkarte, sondern wirbt auch mit exklusiven Preisvorteilen und Gewinnmöglichkeiten. Zudem erhalten neu registrierte Nutzer einen Willkommenscoupon im Wert von 5 Euro, der beim nächsten Einkauf über 30 Euro eingelöst werden kann.

Wir wollen mit der Lidl-Plus-App unseren Kunden ein weiteres Argument bieten, bei Lidl einzukaufen und dadurch bei jedem Einkauf bares Geld zu sparen. Lidl Plus ist ein wichtiger Baustein der digitalen Weiterentwicklung bei Lidl und verknüpft dabei unser digitales und stationäres Geschäft noch stärker miteinander.

Lidl betont, dass die App dank des in allen Filialen kostenfrei angebotenen „LidlPlusWLAN“ unabhängig von einer Netzverbindung genutzt werden kann. Zudem könne die App auch in Spanien, Belgien, Niederlande, Dänemark, Österreich, Polen und vielen weiteren Lidl-Ländern genutzt werden, dazu müsse man lediglich in den App-Einstellungen in das jeweilige Land wechseln.

Lidl-Vermarktung der neuen Kundenkarte: