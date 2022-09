Auslaufmodell Apple Watch Series 3 und Samsungs Anti-iPhone-Video

Mit Blick auf die für morgen erwarteten neuen iPhone-Modelle sorgt Samsung für einen Schmunzler. Im Video „Buckle Up“ will uns der Mitbewerber auf dem Smartphone-Markt zeigen, was wir seiner Meinung nach mit dem iPhone 14 von Apple nicht bekommen, er mit seinen neuen Galaxy-Modellen aber bereits im Angebot hat: Ein Klappdisplay, die mit 108 Megapixeln höchste Kameraauflösung auf einem Smartphone und 100-faches Weltraum-Zoom.

Auch wenn es als gesichert gilt, dass Apple sein Smartwatch-Angebot am morgigen Mittwoch umfassend überarbeitet, die Apple Watch Series 3 lässt sich direkt beim Hersteller auch heute noch bestellen. Lediglich in einzelnen Ländern, darunter Apples Heimatland USA, wird die mittlerweile gnadenlos veraltete Uhr in einzelnen Varianten als „Momentan nicht verfügbar“ gelistet.

