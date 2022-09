Apple Watch Series 8 Pro: Cases und 3D-Renderings zeigen neue Taste

Neben den 3D-Renderings von 91mobiles sind in diesem Zusammenhang sowohl diese Twitter-Meldung von Sonny Dickson als auch dieser Hinweis auf die chinesische Kurznachrichtenplattform Weibo sehenswert, die sich in Sachen Apple Watch Series 8 Pro alle übereinstimmend äußern zu scheinen. Noch zwei Tage, dann sind wir schlauer.

Sicher scheint jedoch zu sein: Die Apple Watch Pro wird größer als die bisherigen Modelle ausfallen. Die Webseite 91mobiles gibt ihrerseits eine Gerätegröße von satten 49 mm an. Zur Erinnerung: Derzeit ist die Apple Watch Series 7 in zwei Varianten mit 41 mm und 45 mm erhältlich.

Zwei Tage vor dem iPhone-Event am Mittwoch bläst die Community zum Gerüchte-Endspurt. Wer jetzt noch Schlagzeilen mit neuen Hinweisen generiert, der wird entweder schon in knapp 72 Stunden bestätigt oder sollte vor zukünftigen Produktvorstellungen keine Rolle mehr spielen.

