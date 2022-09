Das iPhone 14 wird teuer: Französische Preisliste soll Euro-Preise verraten

Nach ersten Preis-Schätzungen scheint nun auch die erste offizielle Preisliste zum iPhone 14 vorzuliegen. Diese stammt von unseren französischen Kollegen der Webseite iPhon.fr . Wie diese gegenüber ifun.de beteuern, habe man die Preise von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren und sei sich sicher, was die Authentizität der veranschlagten Preise angehen würde. Deutsche Leser behalten zum Vergleich im Hinterkopf, dass die französischen Preise für das iPhone 13 aktuell alle genau 10 Euro über den in Deutschland veranschlagten Verkaufspreisen des iPhones liegen.

In der Pro-Kategorie ist ein A16-Chip verbaut, die Premium-Geräte sollen auf neue Kameras einen Always-On-Bildschirm und eine umgestaltete Display-Aussparung setzen, die nicht mehr am oberen Bildschirmrand sitzt, sondern als kleines Oval im Bildschirm ausgeschnitten wird.

Das mutmaßliche Geräte-Portfolio des neuen iPhone 14 ist inzwischen weitgehend bekannt. Neben dem regulären iPhone mit einer Display-Größe von 6,1 Zoll (das iPhone mini fällt in diesem Jahr aus dem Portfolio) soll Apple ein iPhone 14 Plus anbieten, das 6,7 Zoll groß ist und auf die selben Innereien wie das kleinere Modell setzt – beide Basisgeräte sollen mit dem bereits im iPhone 13 verbauten A15-Chip ausgestattet sein.

