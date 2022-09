Sygic Navigations-App integriert Geisterfahrer-Warnung

Die Navigations-App GPS-Navigation & Karten von Sygic warnt jetzt vor Geisterfahrern. Der Anbieter kooperiert diesbezüglich mit Bosch und bietet die Funktion kostenlos für alle Nutzer an.

Die Geisterfahrer-Warnung zielt dabei sowohl auf den Falschfahrer selbst als auch auf potenziell gefährdete Autofahrer gleichermaßen. Befährt man eine Autobahn oder vergleichbare Schnellstraße in der falschen Richtung, so zeigt die App eine nahezu bildschirmfüllende Warnmeldung an und fordert dazu auf, auf den Seitenstreifen zu fahren und den Warnblinker anzumachen. Läuft man umgekehrt Gefahr, einem Falschfahrer zu begegnen, erscheint die Meldung „Achtung, Falschfahrer in der Nähe“ auf dem iPhone-Bildschirm.

Das von Bosch betriebene Geisterfahrerwarnsystem läuft cloudbasiert und gleicht die aktuelle Fahrzeugposition in Echtzeit mit einer Datenbank für Falschfahrer ab. Dem Anbieter zufolge wurden darüber in den letzten zwölf Monaten mehr als 3,3 Milliarden Fahrtrichtungen in der EU ausgewertet, wobei über 300 Geisterfahrer erkannt und entsprechende Warnungen ausgegeben wurden. Auf Basis der 2,5 Millionen monatlich aktiver Nutzer der Sygic-App soll sich die Nutzung des Systems und damit auch die Möglichkeit, Geisterfahrer zu erkennen, nun deutlich erhöhen.

Cloudbasierte Dienste optional

Bosch und Sygic betonen in diesem Zusammenhang, dass die Nutzung des Systems optional ist. Zwar ist die Funktion „Vor Geisterfahrer warnen“ standardmäßig aktiv, lässt sich aber über die Einstellungen der Sygic-App abschalten.

Die App Sygic GPS-Navigation & Karten lässt sich kostenlos im App Store laden und kommt für das iPhone und iPad optimiert mit Basisfunktionen. Das Komplettpaket gibt es zum Jahrespreis von 19,99 Euro. In Premium+ sind unter anderm Komfortfunktionen wie CarPlay- und Android-Auto-Kompatibilität, Fahrbahnassistent, Radarwarner und Verkehrsinfos, 3D-Karten und monatliche Kartenaktualisierungen enthalten. Vor dem Kauf lässt sich dieser Funktionsumfang auch sieben Tage lang kostenlos testen.